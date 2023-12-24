Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Украинские десантники показали, как заставили убегать россиян благодаря дронам arrow

Украинские десантники показали, как заставили убегать россиян благодаря дронам

24 декабря 2023 15:50
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Украинские десантники показали, как заставили убегать россиян благодаря дронам
ВСУ преследуют оккупантов. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Недавно стало известно о том, что украинские десантники заставили убегать российских оккупантов. Военные смогли достичь успешных результатов благодаря дронам.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

Читайте также:

Преследование оккупантов — видео

Сообщается, что десантники 79-й ОДШБр заставили врага убегать после удачных попаданий БпЛа.

"После точных сбросов с БпЛА десантники 79-й ОДШБр вынудили врага к беспорядочному бегству", — говорится в сообщении.

На опубликованном видео видно, как по полю боя едет вражеский танк. После удачного попадания снаряда в танк он начинает дымиться, а оккупанты начали врассыпную убегать.

Напомним, что десантная операция Вооруженных сил Украины через Днепр на левобережье Херсона возможна после замерзания реки. Но при этом толщина льда должна превышать 1 метр.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию - 80x80

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию

Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме