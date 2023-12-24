Украинские десантники показали, как заставили убегать россиян благодаря дронам

ВСУ преследуют оккупантов. Фото: скриншот

Недавно стало известно о том, что украинские десантники заставили убегать российских оккупантов. Военные смогли достичь успешных результатов благодаря дронам.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

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Сообщается, что десантники 79-й ОДШБр заставили врага убегать после удачных попаданий БпЛа.

"После точных сбросов с БпЛА десантники 79-й ОДШБр вынудили врага к беспорядочному бегству", — говорится в сообщении.

На опубликованном видео видно, как по полю боя едет вражеский танк. После удачного попадания снаряда в танк он начинает дымиться, а оккупанты начали врассыпную убегать.

Напомним, что десантная операция Вооруженных сил Украины через Днепр на левобережье Херсона возможна после замерзания реки. Но при этом толщина льда должна превышать 1 метр.