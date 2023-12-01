Полковник ВСУ объяснил, что нужно для зимнего десанта через Днепр

Украинский танк на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Десантная операция Вооруженных сил Украины через Днепр на левобережье Херсона возможна после замерзания реки. Но при этом толщина льда должна превышать 1 метр.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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Десант возможен, но есть условия

По словам Петра Черника, вероятность десанта через Днепр на левобережную часть Херсонской области остается.

Но при этом, отметил полковник ВСУ, должны соответствующим образом сложиться погодные условия.

Какая толщина льда устроит ВСУ

Петр Черник подчеркнул, что опрокидывание тяжелой техники через Днепр возможно только после достаточного промерзания русла реки.

"Необходимо, чтобы толщина льда на Днепре составляла более 1 метра", — пояснил военный эксперт.

Только тогда эти ситуативные "мосты" смогут выдержать бронетехнику, без которой полноценная десантная операция будет невозможна.

Напомним, что, по неофициальной информации, к началу ноября Вооруженным силам Украины удалось перебросить на левый берег Днепра, в частности, в район Крынок, всего несколько бронетранспортеров.