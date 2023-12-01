Полковник ЗСУ пояснив, що потрібно для зимового десанту через Дніпро

Український танк на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Десантна операція Збройних сил України через Дніпро на лівобережжя Херсонщини можливе після замерзання річки. Але при цьому товщина льоду має становити понад 1 метр.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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Десант можливий, але є умови

За словами Петра Черника, імовірність десанту через Дніпро на лівобережну частину Херсонської області залишається.

Але при цьому, зазначив полковник ЗСУ, мають відповідним чином скластися погодні умови.

Яка товщина льоду влаштує ЗСУ

Петро Черник підкреслив, що перекидання важкої техніки через Дніпро можливе лише після достатнього промерзання русла річки.

"Необхідно, щоб товщина льоду на Дніпрі становила понад 1 метр", — пояснив військовий експерт.

Тільки тоді ці ситуативні "мости" зможуть витримати бронетехніку, без якої повноцінна десантна операція буде неможлива.

Нагадаємо, що, за неофіційною інформацією, на початок листопада Збройним силам України вдалося перекинути на лівий берег Дніпра, зокрема, в район Кринок, лише кілька бронетранспортерів.