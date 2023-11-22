Сили ТрО ЗСУ — хто вони, які завдання виконують і як долучитися 2023 року

Бійці територіальної оборони ЗСУ. Фото: 93 ОМБр/Facebook

Наймолодший окремий рід сил ЗСУ — територіальна оборона. Мало хто знає, але окремі батальйони почали утворюватися ще 2014 року. Проте, справжнє формування нового роду сил розпочалось лише на початку 2022 року. У кожній області була створена бригада ТрО, бійці якої з початку повномасштабного вторгнення захищали нашу державу від російського окупанта на рівні з військовими ЗСУ.

Хто такі бійці територіальної оборони ЗСУ, які завдання вони виконують для захисту країни сьогодні та хто з українців може до них долучитися, розповідаємо далі в матеріалі.

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Що таке сили територіальної оборони ЗСУ

Як зазначено на офіційному сайті Сили ТрО ЗСУ, а також на порталі Міноборони України, Сили територіальної оборони Збройних Сил України — окремий рід сил ЗСУ, на який покладається організація, підготовка та виконання завдань територіальної оборони відповідно до ЗУ "Про основи національного спротиву".

Які завдання виконують бійці ТрО

Завдання Сил ТрО полягають у протидії загрозам, захисті населення, територій, навколишнього середовища та майна від надзвичайних ситуацій.

Основні завдання Сил територіальної оборони включають:

Організація оборони території. Сили ТрО ЗСУ мають готуватися до відповіді на можливі ворожі атаки. Участь у підготовці населення до національного спротиву під час війни. Забезпечення роботи органів державної влади, місцевого самоврядування та військового управління. Охорона критичної інфраструктури, важливих об’єктів. Забезпечення громадської безпеки. Участь в обороні державного кордону та збереженні суверенітету. Боротьба зі збройними формуваннями агресора. Участь у здійсненні заходів воєнного стану.

Бійці 130-го батальйону ТРО Солом'янського району. Фото: politics.segodnya.ua

Чи можуть залучати бійців ТрО до бойових дій на фронті

На сьогодні батальйони Сил ТрО ЗСУ беруть участь у війні на рівні з сухопутними військами ЗСУ. Це стало офіційно можливим після прийняття ЗУ "Про внесення змін до Закону України "Про основи національного спротиву" щодо надання можливості територіальній обороні виконувати завдання в районах ведення воєнних дій".

Хто може вступити до Сил територіальної оборони

Відповідно до вищезгаданого ЗУ "Про основи національного спротиву", до Сил територіальної оборони можуть вступити:

громадяни України;

іноземці;

особи без громадянства, що живуть на території України останні 5 років.

Іноземець може проходити військову службу у територіальній обороні на контрактній основі як військовослужбовець відповідно до "Положення про проходження військової служби у Збройних Силах України іноземцями та особами без громадянства".

Головні вимоги для вступу до Сили ТрО ЗСУ:

вік від 18 до 60 років;

відсутність медичних протипоказань;

Виключення становлять особи, раніше засуджені до позбавлення волі за скоєння тяжкого чи особливо тяжкого злочину, та особи, які мають 2 та більше судимостей за скоєння умисних злочинів.

Шеврон Сили ТрО ЗСУ. Фото: armyinform.com.ua

Як вступити до Сил тероборони

Для вступу достатньо кількох кроків:

Звернутись у будь-який ТЦК та СП, необов’язково за місцем реєстрації. Пройти співбесіду з представником підрозділу Сил ТрО. Пройти військово-лікарську комісію. Надати усі необхідні документи. Підписати контракт з командиром підрозділу Сил ТрО.

Саме командир підрозділу ухвалює рішення про підписання контракту. В ТЦК та СП зберігається особова справа військовослужбовця.

Які документи потрібно подати, щоб укласти контракт з Силами територіальної оборони

Для цього треба надати такі документи:

заяву про бажання добровільно вступити на службу у територіальному резерві;

висновок військово-лікарської комісії;

копії усіх сторінок паспорта громадянина України;

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

копії свідоцтв про укладення шлюбу та народження дітей (за наявності);

характеристику з місця роботи чи навчання;

копії документів про освіту;

кольорову фотокартку розміром 9х12.

Шеврон Сили ТрО ЗСУ. Фото: google.com

Які соціальні гарантії є під час служби у теробороні

На військових Сил ТрО поширюються ті ж самі гарантії соціального та правового захисту, передбачені для всіх військовослужбовців.

До таких гарантій належать:

грошове забезпечення на рівні військових інших сил ЗСУ;

безкоштовна медична допомога у військово-медичних закладах охорони здоров'я;

на час проходження військової служби чи навчальних зборів збереження цивільного місця роботи та середня зарплата.

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