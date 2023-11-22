Силы ТрО ВСУ — кто они, какие задачи выполняют и как присоединиться в 2023 году

Бойцы территориальной обороны ВСУ. Фото: 93 ОМБр/Facebook

Самый молодой отдельный род сил ВСУ — территориальная оборона. Немногие знают, но отдельные батальоны начали образовываться еще в 2014 году. Однако настоящее формирование нового рода сил началось только в начале 2022 года. В каждой области была создана бригада ТрО, бойцы которой с начала полномасштабного вторжения защищали наше государство от российского оккупанта на уровне с военными ВСУ.

Кто такие бойцы территориальной обороны ВСУ, какие задачи они выполняют для защиты страны сегодня и кто из украинцев может присоединиться к ним, рассказываем далее в материале.

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Что такое силы территориальной обороны ВСУ

Как заявлено на официальном сайте Силы ТрО ВСУ, а также на портале Минобороны Украины, Силы территориальной обороны Вооруженных Сил Украины — отдельный род сил ВСУ, на который возлагается организация, подготовка и выполнение задач территориальной обороны в соответствии с ЗУ "Об основах национального сопротивления".

Какие задачи выполняют бойцы ТрО

Задачи Сил ТрО заключаются в противодействии угрозам, защите населения, территорий, окружающей среды и имущества от чрезвычайных ситуаций.

Основные задачи Сил территориальной обороны включают в себя:

Организацию обороны местности. Силы ТРО ВСУ должны готовиться к ответу на возможные вражеские атаки. Участие в подготовке населения к национальному сопротивлению во время войны. Обеспечение работы органов госвласти, местного самоуправления и военного управления. Охрана критической инфраструктуры, важных объектов. Обеспечение гражданской безопасности. Участие в обороне государственной границы и сохранении суверенитета. Борьба с вооруженными формированиями агрессора. Участие в осуществлении мер военного положения.

Бойцы 130-го батальона ТрО Соломенского района. Фото: politics.segodnya.ua

Могут ли привлекать бойцов ТрО к боевым действиям на фронте

На сегодня батальоны Сил ТрО ВСУ принимают участие в войне на уровне с сухопутными войсками ВСУ. Это стало официально возможным после принятия ЗУ "О внесении изменений в Закон Украины "Об основах национального сопротивления" о предоставлении возможности территориальной обороне выполнять задачи в районах ведения военных действий".

Кто может вступить в Силы территориальной обороны

Согласно вышеупомянутому ЗУ "Об основах национального сопротивления", в Силы территориальной обороны могут вступить:

граждане Украины;

иностранцы;

лица без гражданства, живущие территории Украины последние 5 лет.

Иностранец может проходить военную службу в территориальной обороне на контрактной основе как военнослужащий в соответствии с "Положением о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Украины иностранцами и лицами без гражданства".

Главные требования для вступления в силу ТрО ВСУ:

возраст от 18 до 60 лет;

отсутствие медицинских противопоказаний;

Исключением есть лица, ранее судимые за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, и лица, которые имеют 2 и более судимостей за совершение умышленных преступлений.

Шеврон Силы ТрО ВСУ. Фото: armyinform.com.ua

Как вступить в Силы терробороны

Для вступления достаточно нескольких шагов:

Обратиться в любой ТЦК и СП необязательно по месту регистрации. Пройти собеседование с представителем подразделения Сил ТрО. Пройти военно-врачебную комиссию. Предоставить все необходимые документы. Подписать контракт с командиром подразделения Сил ТрО.

Именно командир подразделения принимает решение о подписании контракта. В ТЦК и СП хранится личное дело военнослужащего.

Какие документы следует подать, чтобы заключить контракт с Силами территориальной обороны

Для этого нужно предоставить следующие документы:

заявление о желании добровольно поступить на службу в территориальном резерве;

заключение военно-врачебной комиссии;

копии всех страниц паспорта гражданина Украины;

копия справки о присвоении идентификационного номера;

копии свидетельств о заключении брака и рождении детей (при наличии);

характеристику с места работы или учебы;

копии документов об образовании;

цветную фотографию размером 9х12.

Шеврон Силы ТрО ВСУ. Фото: google.com

Какие социальные гарантии есть во время службы в терробороне

На военных Сил ТрО распространяются те же гарантии социальной и правовой защиты, которые предусмотрены для всех военнослужащих.

К таким гарантиям относятся:

денежное довольствие на уровне военных других сил ВСУ;

бесплатная медицинская помощь в военно-медицинских учреждениях здравоохранения;

на время прохождения военной службы или учебного собрания сохранение гражданского места работы и средняя зарплата.

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