Силы ТрО ВСУ — кто они, какие задачи выполняют и как присоединиться в 2023 году

Силы территориальной обороны ВСУ — какие задачи выполняют и как присоединиться
Самый молодой отдельный род сил ВСУ — территориальная оборона. Немногие знают, но отдельные батальоны начали образовываться еще в 2014 году. Однако настоящее формирование нового рода сил началось только в начале 2022 года. В каждой области была создана бригада ТрО, бойцы которой с начала полномасштабного вторжения защищали наше государство от российского оккупанта на уровне с военными ВСУ.
Кто такие бойцы территориальной обороны ВСУ, какие задачи они выполняют для защиты страны сегодня и кто из украинцев может присоединиться к ним, рассказываем далее в материале.
Что такое силы территориальной обороны ВСУ
Как заявлено на официальном сайте Силы ТрО ВСУ, а также на портале Минобороны Украины, Силы территориальной обороны Вооруженных Сил Украины — отдельный род сил ВСУ, на который возлагается организация, подготовка и выполнение задач территориальной обороны в соответствии с ЗУ "Об основах национального сопротивления".
Какие задачи выполняют бойцы ТрО
Задачи Сил ТрО заключаются в противодействии угрозам, защите населения, территорий, окружающей среды и имущества от чрезвычайных ситуаций.
Основные задачи Сил территориальной обороны включают в себя:
- Организацию обороны местности. Силы ТРО ВСУ должны готовиться к ответу на возможные вражеские атаки.
- Участие в подготовке населения к национальному сопротивлению во время войны.
- Обеспечение работы органов госвласти, местного самоуправления и военного управления.
- Охрана критической инфраструктуры, важных объектов.
- Обеспечение гражданской безопасности.
- Участие в обороне государственной границы и сохранении суверенитета.
- Борьба с вооруженными формированиями агрессора.
- Участие в осуществлении мер военного положения.
Могут ли привлекать бойцов ТрО к боевым действиям на фронте
На сегодня батальоны Сил ТрО ВСУ принимают участие в войне на уровне с сухопутными войсками ВСУ. Это стало официально возможным после принятия ЗУ "О внесении изменений в Закон Украины "Об основах национального сопротивления" о предоставлении возможности территориальной обороне выполнять задачи в районах ведения военных действий".
Кто может вступить в Силы территориальной обороны
Согласно вышеупомянутому ЗУ "Об основах национального сопротивления", в Силы территориальной обороны могут вступить:
- граждане Украины;
- иностранцы;
- лица без гражданства, живущие территории Украины последние 5 лет.
Иностранец может проходить военную службу в территориальной обороне на контрактной основе как военнослужащий в соответствии с "Положением о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Украины иностранцами и лицами без гражданства".
Главные требования для вступления в силу ТрО ВСУ:
- возраст от 18 до 60 лет;
- отсутствие медицинских противопоказаний;
Исключением есть лица, ранее судимые за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, и лица, которые имеют 2 и более судимостей за совершение умышленных преступлений.
Как вступить в Силы терробороны
Для вступления достаточно нескольких шагов:
- Обратиться в любой ТЦК и СП необязательно по месту регистрации.
- Пройти собеседование с представителем подразделения Сил ТрО.
- Пройти военно-врачебную комиссию.
- Предоставить все необходимые документы.
- Подписать контракт с командиром подразделения Сил ТрО.
Именно командир подразделения принимает решение о подписании контракта. В ТЦК и СП хранится личное дело военнослужащего.
Какие документы следует подать, чтобы заключить контракт с Силами территориальной обороны
Для этого нужно предоставить следующие документы:
- заявление о желании добровольно поступить на службу в территориальном резерве;
- заключение военно-врачебной комиссии;
- копии всех страниц паспорта гражданина Украины;
- копия справки о присвоении идентификационного номера;
- копии свидетельств о заключении брака и рождении детей (при наличии);
- характеристику с места работы или учебы;
- копии документов об образовании;
- цветную фотографию размером 9х12.
Какие социальные гарантии есть во время службы в терробороне
На военных Сил ТрО распространяются те же гарантии социальной и правовой защиты, которые предусмотрены для всех военнослужащих.
К таким гарантиям относятся:
- денежное довольствие на уровне военных других сил ВСУ;
- бесплатная медицинская помощь в военно-медицинских учреждениях здравоохранения;
- на время прохождения военной службы или учебного собрания сохранение гражданского места работы и средняя зарплата.
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