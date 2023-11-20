Скільки платять добровольцям, які пішли в ТрО — зарплати 2023 року

Грошове забезпечення для бійців територіальної оборони. Колаж: Новини.LIVE

Сили територіальної оборони є частиною ЗСУ та важливою складовою національної безпеки. ТрО включає залучення як військових, так і цивільних ресурсів для захисту країни. Такі бійці можуть виконувати завдання як у зоні бойових дій, так і в тилу. При цьому мобілізовані захисники, або такі, що уклали контракт з Силами ТрО, мають той самий правовий та соціальний захист, що й військовослужбовці інших сил ЗСУ.

Тож, логічно, що багатьох громадян цікавить питання, скільки платять військовим добровольцям Сил ТрО. Відповідь можна знайти на офіційному сайті Територіальної оборони України.

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Так, зазначається, що ще на початку лютого 2023 року було збільшено грошове забезпечення Силам ТрО в середньому на 50-60%, відповідним окремим дорученням Міністра оборони України від 01.02.2023 № 2683.

Наразі українські чоловіки, які працюють у Силах територіальної Оборони (ТРО), мають право на таке ж грошове забезпечення, як і інші військові. Їм також нараховуються премії та різні надбавки залежно від того, які спеціальні чи бойові завдання вони виконують.

Наразі мінімальний розмір грошового забезпечення військовослужбовця повинен бути на рівні не меншому 20100 тис. грн.

На виплату у розмірі 30 тис. грн можна розраховувати у разі виконання бойових (спеціальних) завдань на підставі бойових (спеціальних) наказів (розпоряджень).

Виплати у розмірі 100 тис. грн залишились тим, хто бере участь в бойових діях у визначених районах.

Військовослужбовці Сил територіальної оборони. Фото: google.com

Як виплачуються гроші бійцям ТрО

Гроші бійцям територіальної оборони та іншим військовослужбовцям виплачуються цього місяця за попередній (наприклад, у листопаді за жовтень).

Виплати надходять на картку двома частинами:

у першій декаді місяця — щомісячне грошове забезпечення відповідно до посади, звання та інших параметрів;

у другій декаді — нарахування додаткової винагороди (додаткові 30 тис. або 100 тис. грн залежно від участі у бойових діях).

При цьому розмір щомісячного грошового забезпечення виплачується раніше, оскільки він відомий заздалегідь і майже однаковий щомісяця.

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