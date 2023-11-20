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Денежное довольствие для бойцов ТрО — кто и на какие выплаты может рассчитывать

20 ноября 2023 20:16
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Сколько платят добровольцам, которые пошли в ТрО — зарплаты 2023 года
Денежное довольствие для бойцов территориальной обороны. Коллаж: Новини.LIVE
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Силы территориальной обороны являются частью ВСУ и важной составляющей национальной безопасности. ТрО включает привлечение как военных, так и гражданских ресурсов для защиты страны. Такие бойцы могут выполнять задачи как в зоне боевых действий, так и в тылу. При этом мобилизованные защитники, или заключившие контракт с Силами ТрО, имеют ту же правовую и социальную защиту, что и военнослужащие других сил ВСУ.

Логично, что многих граждан интересует вопрос, сколько платят военным добровольцам Сил ТрО. Ответ можно найти на официальном сайте Территориальной обороны Украины.

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Так, отмечается, что еще в начале февраля 2023 было увеличено денежное довольствие Силам ТрО в среднем на 50-60%, соответствующим отдельным поручением Министра обороны Украины от 01.02.2023 № 2683.

В настоящее время украинские мужчины, работающие в Силах территориальной Обороны (ТрО), имеют право на такое же денежное довольствие, как и другие военные. Им также начисляются премии и разные надбавки в зависимости от того, какие специальные или боевые задания они выполняют.

В настоящее время минимальный размер денежного довольствия военнослужащего должен быть на уровне не менее 20100 тыс. грн.

На выплату в размере 30 тыс. грн можно рассчитывать в случае выполнения боевых (специальных) задач на основании боевых (специальных) приказов (распоряжений).

Выплаты в размере 100 тыс. грн остались для участвующих в боевых действиях в определенных районах.

 

Какая зарплата военнослужащих Сил ТрО
Военнослужащие Сил территориальной обороны. Фото: google.com

Как выплачиваются деньги бойцам ТрО

Деньги бойцам территориальной обороны и другим военнослужащим выплачиваются в этом месяце за предыдущий (например, в ноябре за октябрь).

Выплаты поступают на карту двумя частями:

  • в первой декаде месяца — ежемесячное денежное довольствие в соответствии с должностью, званием и другими параметрами;
  • во второй декаде — начисление дополнительного вознаграждения (дополнительные 30 тыс. или 100 тыс. грн в зависимости от участия в боевых действиях).

При этом размер ежемесячного денежного довольствия выплачивается ранее, поскольку он известен заранее и почти одинаков ежемесячно.

Ранее мы сообщали, как военному получить выплаты после ранения.

Напомним, мы писали, на какие денежные выплаты могут рассчитывать военные в случае увольнения и как их получить.

Также мы рассказывали, какой будет заработная плата у рекрутированных бойцов ВСУ.

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