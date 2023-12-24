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Українські десантники показали, як змусили тікати росіян завдяки дронам

24 грудня 2023 15:50
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Українські десантники показали, як змусили тікати росіян завдяки дронам
ЗСУ переслідують окупантів. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Нещодавно стало відомо, що українські десантники змусили тікати російських окупантів. Військові змогли досягти успішних результатів завдяки дронам.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

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Переслідування окупантів — відео

Повідомляється, що десантники 79-го ОДШБр змусили ворога тікати після вдалих влучень БпЛа.

"Після точних скидів з БпЛА десантники 79-ї ОДШБр змусили ворога до безладної втечі", — йдеться у повідомленні.

На опублікованому відео видно, як полем бою їде ворожий танк. Після вдалого попадання снаряда в танк він починає димитися, а окупанти почали врозтіч тікати.

Нагадаємо, що десантна операція Збройних сил України через Дніпро на лівобережжі Херсона можлива після замерзання річки. Але при цьому товщина льоду має перевищувати 1 метр.

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