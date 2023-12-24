Українські десантники показали, як змусили тікати росіян завдяки дронам
Нещодавно стало відомо, що українські десантники змусили тікати російських окупантів. Військові змогли досягти успішних результатів завдяки дронам.
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
Переслідування окупантів — відео
Повідомляється, що десантники 79-го ОДШБр змусили ворога тікати після вдалих влучень БпЛа.
"Після точних скидів з БпЛА десантники 79-ї ОДШБр змусили ворога до безладної втечі", — йдеться у повідомленні.
На опублікованому відео видно, як полем бою їде ворожий танк. Після вдалого попадання снаряда в танк він починає димитися, а окупанти почали врозтіч тікати.
Нагадаємо, що десантна операція Збройних сил України через Дніпро на лівобережжі Херсона можлива після замерзання річки. Але при цьому товщина льоду має перевищувати 1 метр.
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