Українські воїни успішно відбили штурм на Куп'янському напрямку — вражаюче відео

Знищення окупантів на Куп'янському напрямку. Фото: скриншот

Бійці ЗСУ успішно протидіють агресії російських військ, завдаючи їм значних збитків. Так вони показали, як відбили штурм на Куп'янському напрямку.

Відповідне відео опублікував СтратКом ЗСУ.

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"Відбиття штурму на Куп'янському напрямку бійцями 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького", — йдеться у повідомленні.

На відео зафіксовано моменти успішного ведення бою бійцями 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Вони демонструють знищення ворожої техніки й знешкодження сил супротивника, що залишилися.

Ситуація на Куп'янському напрямку 25 грудня

У зведенні Генштабу ЗСУ йдеться, що станом на 25 грудня, на Куп'янському напрямку, в районі відповідальності оперативного стратегічного управління військ "Хортиця", українські військові успішно відбили 21 наступ противника у районах Синьківки у Харківській області та Стельмахівки у Луганській області.

У цих місцях ворог намагався подолати оборонні лінії українських військ, але його спроби виявилися невдалими.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про те, що українські десантники змусили тікати російських окупантів. Військові змогли досягти успішних результатів завдяки дронам.

Крім того, українські захисники влаштували зимове сафарі на окупантів. Це стало можливим завдяки дронам.