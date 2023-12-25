Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Українські воїни успішно відбили штурм на Куп'янському напрямку — вражаюче відео arrow

Українські воїни успішно відбили штурм на Куп'янському напрямку — вражаюче відео

25 грудня 2023 13:35
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Українські воїни успішно відбили штурм на Куп'янському напрямку — вражаюче відео
Знищення окупантів на Куп'янському напрямку. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Бійці ЗСУ успішно протидіють агресії російських військ, завдаючи їм значних збитків. Так вони показали, як відбили штурм на Куп'янському напрямку.

Відповідне відео опублікував СтратКом ЗСУ.

Читайте також:

Ліквідація окупантів на Куп'янському напрямку

"Відбиття штурму на Куп'янському напрямку бійцями 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького", — йдеться у повідомленні.

На відео зафіксовано моменти успішного ведення бою бійцями 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Вони демонструють знищення ворожої техніки й знешкодження сил супротивника, що залишилися.

Ситуація на Куп'янському напрямку 25 грудня

У зведенні Генштабу ЗСУ йдеться, що станом на 25 грудня, на Куп'янському напрямку, в районі відповідальності оперативного стратегічного управління військ "Хортиця", українські військові успішно відбили 21 наступ противника у районах Синьківки у Харківській області та Стельмахівки у Луганській області.

У цих місцях ворог намагався подолати оборонні лінії українських військ, але його спроби виявилися невдалими.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про те, що українські десантники змусили тікати російських окупантів. Військові змогли досягти успішних результатів завдяки дронам.

Крім того, українські захисники влаштували зимове сафарі на окупантів. Це стало можливим завдяки дронам.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію - 80x80

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію

Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі