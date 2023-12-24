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Штурм оккупантов и успехи ВСУ на фронте — вечерняя сводка Генштаба

24 декабря 2023 19:57
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Штурм оккупантов и успехи ВСУ на фронте — вечерняя сводка Генштаба
Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб ВСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Россия активно использует в Украине тактическую авиацию и дроны типа FPV, а также осуществляет штурмовые действия с поддержкой бронетехники. Так, в операционной зоне ОСУВ Хортица зафиксировано более 1000 артиллерийских выстрелов в день.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Сообщается, что за последние сутки произошло 48 военных столкновений. Враг выполнил 29 авиаударов и осуществил 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. 

В результате этих атак есть раненые среди гражданского населения. Также зафиксированы разрушения частных жилых домов и других объектов гражданской инфраструктуры.

Успехи ВСУ на фронте

За последние сутки авиация Сил обороны осуществила удары по двенадцати местам, где сконцентрированы вражеские войска, оружие, военная техника, запасы боеприпасов и зенитно-ракетные установки. 

Кроме того, ракетные войска успешно поразили два артиллерийских орудия и командный пункт противника.

Ситуация на фронте вечером 24 декабря

На Северском и Слобожанском направлениях враг продолжает поддерживать свое военное присутствие в приграничных зонах, осуществляя разведывательные и диверсионные операции. Противник также обстреливает населенные районы с территории России и усиливает минные поля вдоль украинской границы.

На Купянском направлении украинские защитники успешно отразили 15 атак противника в районе Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где враг пытался прорвать оборонительные линии без успеха.

На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отбили три вражеские атаки возле Богдановки, Клещеевки и Андреевки в Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши воины отразили десять атак врага к востоку от Новобахмутовки, Степного и Авдеевки, а также еще пятнадцать атак в районах Первомайского и Невельского в Донецкой области, где противник также не смог прорвать оборону.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки в Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны успешно отбили три вражеские атаки возле Работино и южнее Гуляйполя в Запорожской области, противодействуя попыткам врага вытеснить наши подразделения.

На Херсонском направлении противник продолжает стремиться вытеснить наши войска с плацдармов на левом берегу Днепра.

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Сводка Генштаба на 24 декабря. Фото: скриншот
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Сводка Генштаба на 24 декабря. Фото: скриншот
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Сводка Генштаба на 24 декабря. Фото: скриншот

Напомним, что недавно стало известно о том, что украинские десантники заставили убегать российских оккупантов. Военные смогли достичь успешных результатов благодаря дронам.

Кроме того, украинские защитники устроили зимнее сафари на оккупантов. Это стало возможным благодаря дронам.

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