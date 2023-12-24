Штурм окупантів та успіхи ЗСУ на фронті — вечірнє зведення Генштабу

Збройні сили України Фото: Генштаб ЗСУ

Росія активно використовує в Україні тактичну авіацію та дрони типу FPV, а також здійснює штурмові дії із підтримкою бронетехніки. Так, в операційній зоні ЗСУВ Хортиця зафіксовано понад 1000 артилерійських пострілів на день.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Повідомляється, що за останню добу сталося 48 військових сутичок. Ворог виконав 29 авіаударів та здійснив 26 обстрілів із реактивних систем залпового вогню за позиціями наших військ та населеними пунктами.

Внаслідок цих атак є поранені серед цивільного населення. Також зафіксовано руйнування приватних житлових будинків та інших об'єктів цивільної інфраструктури.

Успіхи ЗСУ на фронті

За останню добу авіація Сил оборони здійснила удари по дванадцяти місцях, де сконцентровано ворожі війська, зброю, військову техніку, запаси боєприпасів та зенітно-ракетні установки.

Крім того, ракетні війська успішно вразили дві артилерійські гармати та командний пункт противника.

Ситуація на фронті увечері 24 грудня

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог продовжує підтримувати свою військову присутність у прикордонних зонах, здійснюючи розвідувальні та диверсійні операції. Противник також обстрілює населені райони з території Росії та посилює мінні поля вздовж українського кордону.

На Куп'янському напрямку українські захисники успішно відбили 15 атак супротивника в районі Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ворог намагався прорвати оборонні лінії без успіху.

На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили три ворожі атаки біля Богданівки, Клищіївки та Андріївки на Донеччині.

На Авдіївському напрямку наші воїни відбили десять атак ворога на схід від Новобахмутівки, Степового та Авдіївки, а також ще п'ятнадцять атак у районах Первомайського та Невельського в Донецькій області, де противник також не зміг прорвати оборону.

На Мар'їнському напрямі Сили оборони продовжують утримувати ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки на Донеччині.

На Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили три ворожі атаки біля Роботиного та південніше Гуляйполя у Запорізькій області, протидіючи спробам ворога витіснити наші підрозділи.

На Херсонському напрямку противник продовжує прагнути витіснити наші війська із плацдармів на лівому березі Дніпра.

Зведення Генштабу на 24 грудня. Фото: скриншот

Зведення Генштабу на 24 грудня. Фото: скриншот

Зведення Генштабу на 24 грудня. Фото: скриншот

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про те, що українські десантники змусили тікати російських окупантів. Військові змогли досягти успішних результатів завдяки дронам.

Крім того, українські захисники влаштували зимове сафарі на окупантів. Це стало можливим завдяки дронам.