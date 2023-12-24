Украинские защитники устроили зимнее сафари на оккупантов — видео

ВСУ охотятся на оккупантов. Фото: скриншот

Украинские защитники устроили зимнее сафари на оккупантов. Это стало возможным благодаря дронам.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

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Охота на оккупантов — видео

Сообщается, что дроны 109-го отдельного горно-штурмового батальйона 10-й ОГШБр "Эдельвейс" устроили охоту на российских оккупантов.

"Зимнее сафари на живую силу противника устроили БпЛА 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й ОГШБр "Эдельвейс", — говорится в сообщении.

На опубликованном видео видно, как посреди поля боя взрывается место дислокации оккупантов. Также видно, как в засаде сидят российские солдаты, но их настигает взрыв, который устроили украинские защитники.

Напомним, что недавно стало известно о том, что украинские десантники заставили убегать российских оккупантов. Военные смогли достичь успешных результатов благодаря дронам.

Кроме того, десантная операция Вооруженных сил Украины через Днепр на левобережье Херсона возможна после замерзания реки. Но при этом толщина льда должна превышать 1 метр.