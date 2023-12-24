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Українські захисники влаштували зимове сафарі на окупантів — відео

24 грудня 2023 18:35
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Українські захисники влаштували зимове сафарі на окупантів — відео
ЗСУ полюють на окупантів. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Українські захисники влаштували зимове сафарі на окупантів. Це стало можливим завдяки дронам.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

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Полювання на окупантів — відео

Повідомляється, що дрони 109-го окремого гірничо-штурмового батальйону 10 ОГШБр "Едельвейс" влаштували полювання на російських окупантів.

"Зимові сафарі на живу силу противника влаштували БпЛА 109-го окремого гірничо-штурмового батальйону 10-го ОГШБр "Едельвейс", — йдеться у повідомленні.

На опублікованому відео видно, як посеред поля бою вибухає місце дислокації окупантів. Також видно, як у засідці сидять російські солдати, але їх наздоганяє вибух, який вчинили українські захисники.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про те, що українські десантники змусили тікати російських окупантів. Військові змогли досягти успішних результатів завдяки дронам.

Крім того, десантна операція Збройних сил України через Дніпро на лівобережжі Херсона можлива після замерзання річки. Але при цьому товщина льоду має перевищувати 1 метр.

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