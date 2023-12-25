Украинские воины успешно отбили штурм на Купянском направлении — впечатляющее видео
Бойцы ВСУ успешно противодействуют агрессии российских войск, нанося им значительные убытки. Так, они показали, как отбили штурм на Купянском направлении.
Соответствующее видео опубликовал СтратКом ВСУ.
Ликвидация оккупантов на Купянском направлении
"Отражение штурма на Купянском направлении бойцами 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского", — говорится в сообщении.
На видео зафиксированы моменты успешного ведения боя бойцами 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского. Они демонстрируют уничтожение вражеской техники и обезвреживание оставшихся сил противника.
Ситуация на Купянском направлении 25 декабря
В сводке Генштаба ВСУ говорится, что по состоянию на 25 декабря на Купянском направлении в районе ответственности оперативного стратегического управления войск "Хортица" украинские военные успешно отбили 21 наступление противника в районах Синьковки в Харьковской области и Стельмаховки в Луганской области.
В этих местах враг пытался преодолеть оборонительные линии украинских войск, но его попытки оказались неудачными.
Напомним, что недавно стало известно о том, что украинские десантники заставили бежать российских оккупантов. Военные смогли достичь успешных результатов благодаря дронам.
Кроме того, украинские защитники устроили зимнее сафари на оккупантов. Это стало возможным благодаря дронам.
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