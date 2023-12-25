Украинские воины успешно отбили штурм на Купянском направлении — впечатляющее видео

Уничтожение оккупантов на Купянском направлении. Фото: скриншот

Бойцы ВСУ успешно противодействуют агрессии российских войск, нанося им значительные убытки. Так, они показали, как отбили штурм на Купянском направлении.

Соответствующее видео опубликовал СтратКом ВСУ.

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"Отражение штурма на Купянском направлении бойцами 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского", — говорится в сообщении.

На видео зафиксированы моменты успешного ведения боя бойцами 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского. Они демонстрируют уничтожение вражеской техники и обезвреживание оставшихся сил противника.

Ситуация на Купянском направлении 25 декабря

В сводке Генштаба ВСУ говорится, что по состоянию на 25 декабря на Купянском направлении в районе ответственности оперативного стратегического управления войск "Хортица" украинские военные успешно отбили 21 наступление противника в районах Синьковки в Харьковской области и Стельмаховки в Луганской области.

В этих местах враг пытался преодолеть оборонительные линии украинских войск, но его попытки оказались неудачными.

Напомним, что недавно стало известно о том, что украинские десантники заставили бежать российских оккупантов. Военные смогли достичь успешных результатов благодаря дронам.

Кроме того, украинские защитники устроили зимнее сафари на оккупантов. Это стало возможным благодаря дронам.