Українські військові показали ювелірну роботу ЗРК "Оса" проти ворожого БпЛА

Російський безпілотний апарат. Фото: росЗМІ

Робота українських сил протиповітряної оборони вражає увесь цивілізований світ своє ефективність. У тому числі проти безпілотних літальних апаратів, які випускають проти України російські агресори.

Відео ефектного знищення ворожого дрону оприлюднив СтратКом ЗСУ.

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"Ужалили" на смерть: ворожий БпЛА ліквідували бійці розрахунку ЗРК "Оса" 1129-го зенітного ракетного Білоцерківського полку", — говориться у лаконічному повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що бійці ЗСУ успішно протидіють агресії російських військ, завдаючи їм значних збитків. Так вони показали, як відбили штурм на Куп'янському напрямку.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про те, що українські десантники змусили тікати російських окупантів. Військові змогли досягти успішних результатів завдяки дронам.

Крім того, українські захисники влаштували зимове сафарі на окупантів. Це стало можливим завдяки дронам.