Бойцы ЦСО "загоняли до смерти" российских солдат — кадры уничтожения оккупантов

Уничтожение русского оккупанта. Фото: скриншот из видео СБУ

Украинские бойцы Центра стратегических операций "Альфа" Службы безопасности Украины уничтожают оккупантов на фронте. В СБУ распространили, снятое на дрон, эксклюзивное видео с места событий.

Об этом сообщили в СБУ.

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Спецназовцы ЦСО "Альфа" СБУ "загоняли до смерти" российских военных. На распространившем СБУ видео видно, как бойцы спецслужбы один за другим ликвидируют солдат армии РФ, нанося удары по ним.

"И как бы быстро она ни убегала, доставка билетов на "кобзоновский концерт" происходит четко по графику! А наши воины из Центра спецопераций "А" заботятся, чтобы туда попал каждый оккупант!" — отметили в СБУ.

Напомним, оккупационные войска бросили своих солдат на Авдеевское направление без воды и еды и, несмотря на обморожение, они продолжают наступать. Бойцы Вооруженных сил Украины ликвидируют в колоссальных масштабах вражескую пехоту и их технику.

Добавим, Спецназовцы СБУ продолжают ликвидировать российских оккупантов на поле боя. В этот раз отличились операторы ударных дронов Центра спецопераций "А".