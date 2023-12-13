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ЗСУ показали блискучі кадри знищення окупантів біля Авдіївки

13 грудня 2023 21:33
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
ЗСУ показали блискучі кадри знищення окупантів біля Авдіївки
Знищені окупанти. Фото: скриншот з відео 47 ОМБр
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Окупаційні війська кинули своїх солдатів на Авдіївський напрямок без води та їжі та попри обмороження, вони продовжують наступати. Бійці Збройних сил України ліквідовують у колосальних масштабах ворожу піхоту та їх техніку. 

Про це повідомили в 47 окремій механізованій бригаді.

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За інформацією бійців 47 ОМБр, біля Авдіївки російське керівництво кинуло 40 тисяч окупантів без їжі та води. Вони навіть з обмороженням кінцівок продовжують наступати, бо "свого керівництва бояться більше за смерть". 

"Поповнюють втрати неекіпірованим російським особовим складом. Є випадки, коли шоломи, бронежилети вони знімають із мертвих окупантів на полі бою. Також загарбники активізували під Авдіївкою бронетехніку — як стару, так і досить нові екземпляри", — написали у 47 ОМБр. 

Військовослужбовці ЗСУ, зокрема 47 ОМБр продовжують ліквідацію ворога. На відео видно, як на Авдіївському напрямку бійці знищили один за одним російських солдатів. Триває ліквідація у великих масштабах особового складу ворога та його військової техніки.

Нагадаємо, українські бійці бригади "Азов" знищили російський танк Т-80. Вони завдали удару FPV-дроном.

Додамо, снайпер контррозвідки Служби безпеки України В'ячеслав Ковальський побив світовий рекорд. Він підстрелив російського окупанта на відстані 3800 метрів.

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