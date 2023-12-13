ЗСУ показали блискучі кадри знищення окупантів біля Авдіївки
Окупаційні війська кинули своїх солдатів на Авдіївський напрямок без води та їжі та попри обмороження, вони продовжують наступати. Бійці Збройних сил України ліквідовують у колосальних масштабах ворожу піхоту та їх техніку.
Про це повідомили в 47 окремій механізованій бригаді.
Знищення окупантів бійцями 47 ОМБр
За інформацією бійців 47 ОМБр, біля Авдіївки російське керівництво кинуло 40 тисяч окупантів без їжі та води. Вони навіть з обмороженням кінцівок продовжують наступати, бо "свого керівництва бояться більше за смерть".
"Поповнюють втрати неекіпірованим російським особовим складом. Є випадки, коли шоломи, бронежилети вони знімають із мертвих окупантів на полі бою. Також загарбники активізували під Авдіївкою бронетехніку — як стару, так і досить нові екземпляри", — написали у 47 ОМБр.
Військовослужбовці ЗСУ, зокрема 47 ОМБр продовжують ліквідацію ворога. На відео видно, як на Авдіївському напрямку бійці знищили один за одним російських солдатів. Триває ліквідація у великих масштабах особового складу ворога та його військової техніки.
Нагадаємо, українські бійці бригади "Азов" знищили російський танк Т-80. Вони завдали удару FPV-дроном.
Додамо, снайпер контррозвідки Служби безпеки України В'ячеслав Ковальський побив світовий рекорд. Він підстрелив російського окупанта на відстані 3800 метрів.
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