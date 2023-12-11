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Бійці полку "Азов" знищили ворожий танк — військові показали ефектні кадри удару

11 грудня 2023 21:53
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Бійці полку "Азов" знищили ворожий танк — військові показали ефектні кадри удару
Знищення ворожого танку. Фото: скриншот з відео полку "Азов"
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Українські бійці бригади "Азов" знищили російський танк Т-80. Вони завдали удару FPV-дроном.

Про це повідомили в полку "Азов".

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"Азов" ліквідували російський танк

Військовослужбовці 12 бригади спеціального призначення "Азов" ліквідували ворожий танк противника. Зазначається, що це був танк Т-80. На відео видно, як українські воїни завдають успішного удару по російському танку та знищують його. За інформацією "Азову", удар здійснювався з FPV-дрона.

Нагадаємо, спецпризначенці СБУ продовжують ліквідовувати російських окупантів на полі бою. Цього разу відзначилися оператори ударних дронів Центру спецоперацій "А".

Додамо, на одному з українських сайтів з'явилося оголошення про вакансію до бригади "Азов", яка шукає фахівців в батальйони та інші підрозділи. Зокрема, для роботи у полку потрібні пілоти FPV-дронів. Обіцяють зарплатню у розмірі від 25 до 125 тисяч гривень з доплатою за умови перебування у зоні бойових дій.

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