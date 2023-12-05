Азов шукає на роботу пілотів FPV-дронів — скільки платитимуть та які умови

Військовий тримає дрон. Фото: УП

На одному з українських сайтів з'явилося оголошення про вакансію до бригади "Азов", яка шукає фахівців в батальйони та інші підрозділи. Зокрема, для роботи у полку потрібні пілоти FPV-дронів. Обіцяють зарплатню у розмірі від 25 до 125 тисяч гривень, з доплатою за умови перебування у зоні бойових дій.

Про це повідомляє Work.ua.

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Майбутнім пілотам FPV-дронів, що працюватиму в Азов обіцяють зарплатню від 25 до 125 тисяч гривень. Також є можливість отримати додаткову надбавку 3300 грн за день за перебування у зоні військових дій.

Серед основних обов'язків пілотів є пілотування, налаштування, збірка та ремонт FPV-дронів.

Крім того, в Азов вимагають, що пілот впевнено пілотував дроном, знав усе програмне забезпечення BetaFlight, NAV, SpeedyBee, "Кропива". зазначається, що досвід військової служби та роботи з паяльником стануть перевагою при відборі претендентів.

Основні умови працевлаштування до Азову

Серед основних умов працевлаштування на посаду пілота FPV-дрона виділяють такі:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;

можливість переведення чинних військовослужбовців;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;

у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Нагадаємо, бійці 12-ї бригади спеціального призначення НГУ "Азов" шукають добровольців, хоча відомо, що потрапити до полку нелегко. Підрозділ шукає фахівців різноманітних спеціальностей, про що свідчать оприлюднені 27 вакансій та щедра зарплатня до 125 тис. грн.

Додамо, полк "Азов" розшукує вмотивованих бійців, медпрацівників та спеціалістів до служб забезпечення. При цьому вказано, що попередній бойовий досвід та служба у війську — не обов'язкові.