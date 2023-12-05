Азов ищет на работу пилотов FPV-дронов — сколько будут платить и какие условия
На одном из украинских сайтов появилось объявление о вакансии в бригаду "Азов", которая ищет специалистов в батальоны и другие подразделения. В частности, для работы в полку нужны пилоты FPV-дронов. Обещают зарплату в размере от 25 до 125 тысяч гривен с доплатой при условии пребывания в зоне боевых действий.
Об этом сообщает Work.ua.
Работа в бригаде "Азов"
Будущим пилотам FPV-дронов, которые будут работать в Азов, обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен. Также есть возможность получить дополнительную надбавку 3300 грн за день за пребывание в зоне военных действий.
Среди основных обязанностей пилотов есть пилотирование, настройка, сборка и ремонт FPV-дронов.
Кроме того, в Азове требуют, что пилот уверенно пилотировал дроном, знал все программное обеспечение BetaFlight, NAV, SpeedyBee, "Кропива". Отмечается, что опыт военной службы и работы с паяльником станут преимуществом при отборе претендентов.
Основные условия трудоустройства в Азов
Среди основных условий трудоустройства на должность пилота FPV-дрона выделяют следующие:
- официальная мобилизация к концу военного положения или служба по контракту;
- возможность перевода действующих военнослужащих;
- возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
- при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.
Напомним, бойцы 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов" ищут добровольцев, хотя известно, что попасть в полк нелегко. Подразделение ищет специалистов разных специальностей, о чем свидетельствуют обнародованные 27 вакансий и щедрая зарплата до 125 тыс. грн.
Добавим, полк "Азов" разыскивает мотивированных бойцов, медработников и специалистов в службы обеспечения. При этом указано, что предварительный боевой опыт и служба в армии не обязательны.
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