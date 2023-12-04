Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Азов шукає фахівців у служби забезпечення — які переваги обіцяють arrow

Азов шукає фахівців у служби забезпечення — які переваги обіцяють

4 грудня 2023 16:43
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Азов шукає фахівців у служби забезпечення — які переваги обіцяють
Бійці полку "Азов" зі своїм фронтовим багі. Ілюстративне фото: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Військовослужбовці 12-ї бригади спецпризначення НГУ "Азов" продовжують набирати добровольців у свої лави. Полк шукає фахівців до своїх служб забезпечення, пропонуючи власні перспективи. 

Про це інформує платформа працевлаштування Work.ua.

Читайте також:

Що обіцяють в "Азові" 

Як зазначається, полк розшукує вмотивованих бійців, медпрацівників та спеціалістів до служб забезпечення. При цьому вказано, що попередній бойовий досвід та служба у війську — не обов'язкові. 

Що обіцяє полк "Азов" власним рекрутам:

  • Грошове забезпечення та його зростання в залежності від вислуги років, військового звання та посади;
  • Безкоштовна меддопомога військовослужбовцям та членам їх родин, медичне та санаторно-курортне лікування;
  • Додаткові виплати та винагороди (грошова допомога для оздоровлення, для вирішення соцпитань, стартова допомога при переїзді на нове місце служби, надбавки та преміювання за виконання особливо важливих завдань або роботи з підвищеним ризиком);
  • Здобування вищої освіти у військових ВНЗ під час служби безкоштовно або на правах пільг;
  • Щорічна відпустка, яка зростає зі зростом вислуги років;
  • Надання службового житла за його наявності або офіційна оплата належних житлових приміщень на терміни винаймання;
  • Право на отримання житла державним коштом;
  • Крім загального страхового стажу, служба зараховується до стажу перебування на держслужбі;
  • Можливість будувати кар’єру військового в межах своїх вмінь, освіти, посадових вимог та наявних вакансій, спеціальність, підрозділ, місце проходження служби тощо;
  • Право на пенсійний відхід після 25 років календарної служби, в тому числі — за змішаним із цивільним стажем;
  • Першочергова пільга дітям військовослужбовців на час зарахування до дошкільних та загальноосвітніх закладів, оздоровчих таборів, середніх професійних та вищих навчальних закладів військової спеціалізації;
  • Один місяць служби за півтора для військовослужбовців підрозділу спецпризначення;
  • Відповідні пільги після отриманням статусу УБД.

У полку додають, що завдяки пропонованим умовам, цивільна професія може легко стати першою військовою спеціальністю.

Нагадаємо, що наразі полк пропонує чимало вакансій, в яких суми виплат доходять до 125 тисяч гривень. Також в "Азові" пояснили, хто навряд чи зможе потрапити до лав полку. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці - 80x80

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

Актуальне по темі