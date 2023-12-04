Азов шукає фахівців у служби забезпечення — які переваги обіцяють
Військовослужбовці 12-ї бригади спецпризначення НГУ "Азов" продовжують набирати добровольців у свої лави. Полк шукає фахівців до своїх служб забезпечення, пропонуючи власні перспективи.
Про це інформує платформа працевлаштування Work.ua.
Що обіцяють в "Азові"
Як зазначається, полк розшукує вмотивованих бійців, медпрацівників та спеціалістів до служб забезпечення. При цьому вказано, що попередній бойовий досвід та служба у війську — не обов'язкові.
Що обіцяє полк "Азов" власним рекрутам:
- Грошове забезпечення та його зростання в залежності від вислуги років, військового звання та посади;
- Безкоштовна меддопомога військовослужбовцям та членам їх родин, медичне та санаторно-курортне лікування;
- Додаткові виплати та винагороди (грошова допомога для оздоровлення, для вирішення соцпитань, стартова допомога при переїзді на нове місце служби, надбавки та преміювання за виконання особливо важливих завдань або роботи з підвищеним ризиком);
- Здобування вищої освіти у військових ВНЗ під час служби безкоштовно або на правах пільг;
- Щорічна відпустка, яка зростає зі зростом вислуги років;
- Надання службового житла за його наявності або офіційна оплата належних житлових приміщень на терміни винаймання;
- Право на отримання житла державним коштом;
- Крім загального страхового стажу, служба зараховується до стажу перебування на держслужбі;
- Можливість будувати кар’єру військового в межах своїх вмінь, освіти, посадових вимог та наявних вакансій, спеціальність, підрозділ, місце проходження служби тощо;
- Право на пенсійний відхід після 25 років календарної служби, в тому числі — за змішаним із цивільним стажем;
- Першочергова пільга дітям військовослужбовців на час зарахування до дошкільних та загальноосвітніх закладів, оздоровчих таборів, середніх професійних та вищих навчальних закладів військової спеціалізації;
- Один місяць служби за півтора для військовослужбовців підрозділу спецпризначення;
- Відповідні пільги після отриманням статусу УБД.
У полку додають, що завдяки пропонованим умовам, цивільна професія може легко стати першою військовою спеціальністю.
Нагадаємо, що наразі полк пропонує чимало вакансій, в яких суми виплат доходять до 125 тисяч гривень. Також в "Азові" пояснили, хто навряд чи зможе потрапити до лав полку.
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