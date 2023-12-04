Азов шукає фахівців у служби забезпечення — які переваги обіцяють

Бійці полку "Азов" зі своїм фронтовим багі. Ілюстративне фото: УНІАН

Військовослужбовці 12-ї бригади спецпризначення НГУ "Азов" продовжують набирати добровольців у свої лави. Полк шукає фахівців до своїх служб забезпечення, пропонуючи власні перспективи.

Про це інформує платформа працевлаштування Work.ua.

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Що обіцяють в "Азові"

Як зазначається, полк розшукує вмотивованих бійців, медпрацівників та спеціалістів до служб забезпечення. При цьому вказано, що попередній бойовий досвід та служба у війську — не обов'язкові.

Що обіцяє полк "Азов" власним рекрутам:

Грошове забезпечення та його зростання в залежності від вислуги років, військового звання та посади;

Безкоштовна меддопомога військовослужбовцям та членам їх родин, медичне та санаторно-курортне лікування;

Додаткові виплати та винагороди (грошова допомога для оздоровлення, для вирішення соцпитань, стартова допомога при переїзді на нове місце служби, надбавки та преміювання за виконання особливо важливих завдань або роботи з підвищеним ризиком);

Здобування вищої освіти у військових ВНЗ під час служби безкоштовно або на правах пільг;

Щорічна відпустка, яка зростає зі зростом вислуги років;

Надання службового житла за його наявності або офіційна оплата належних житлових приміщень на терміни винаймання;

Право на отримання житла державним коштом;

Крім загального страхового стажу, служба зараховується до стажу перебування на держслужбі;

Можливість будувати кар’єру військового в межах своїх вмінь, освіти, посадових вимог та наявних вакансій, спеціальність, підрозділ, місце проходження служби тощо;

Право на пенсійний відхід після 25 років календарної служби, в тому числі — за змішаним із цивільним стажем;

Першочергова пільга дітям військовослужбовців на час зарахування до дошкільних та загальноосвітніх закладів, оздоровчих таборів, середніх професійних та вищих навчальних закладів військової спеціалізації;

Один місяць служби за півтора для військовослужбовців підрозділу спецпризначення;

Відповідні пільги після отриманням статусу УБД.

У полку додають, що завдяки пропонованим умовам, цивільна професія може легко стати першою військовою спеціальністю.

Нагадаємо, що наразі полк пропонує чимало вакансій, в яких суми виплат доходять до 125 тисяч гривень. Також в "Азові" пояснили, хто навряд чи зможе потрапити до лав полку.