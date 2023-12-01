Кого точно не візьмуть до "Азову" — боєць полку пояснив

Бійці полку "Азов" під прапорами своєї бригади. Фото: REUTERS

Офіцер полку "Азов" Герой України Лев Пашко розповів, що серед тих, хто захищає Україну від російської агресії є чимало вихідців з Білорусі та Росії. Однак, за його словами, таких бійців навряд можуть взяти до 12 бригади спеціального призначення "Азов" НГУ.

Про це Лев Пашко розповів в інтерв'ю Українській правді.

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За словами Лева Пашка, до "Азову" охоче беруть громадян, що відповідають певним вимогам, потрібним для служби у війську. Однак є дві категорії, які найімовірніше не зможуть служити в 12 бригаді НГУ "Азов".

"Це — складне питання. Якщо на співбесіді ми бачимо, що людина з Росії чи Білорусі, і є певні нюанси, скажімо так, в розмові, то, попри те, що ми можемо її оформити, я гадаю, що підрозділ відмовиться", — пояснив військовий.

Також Пашко зазначив, що ймовірно до бригади не візьмуть тих, хто тісно пов'язаний із країною-агресоркою, адже є ймовірність, що такі люди не пройдуть внутрішню перевірку Служби безпеки України.

Боєць додав, що загалом іноземці мають повне право приєднатися до "Азову", оскільки це дозволено за чинним українським законодавством.

Нагадаємо, що колишній командир "Азову" Максим Жорін відреагував на заяву Лещенка про середній вік солдата ЗСУ.