Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Кого точно не возьмут в "Азов" — боец полка объяснил arrow

Кого точно не возьмут в "Азов" — боец полка объяснил

1 декабря 2023 02:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Кого точно не возьмут в "Азов" — боец полка объяснил
Бойцы полка "Азов" под флагами своей бригады. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Офицер полка "Азов" Герой Украины Лев Пашко рассказал, что среди тех, кто защищает Украину от российской агрессии, есть немало выходцев из Беларуси и России. Однако, по его словам, таких бойцов вряд ли могут принять в 12 бригаду специального назначения "Азов" НГУ.

Об этом Лев Пашко рассказал в интервью "Украинской правде".

Читайте также:

Почему россиян и белорусов не возьмут в полк "Азов"

По словам Льва Пашко, в "Азов" охотно берут граждан, отвечающих определенным требованиям, необходимым для службы в армии. Однако есть две категории, которые, скорее всего, не смогут служить в 12 бригаде НГУ "Азов".

"Это — сложный вопрос. Если на собеседовании мы видим, что человек из России или Беларуси, и есть определенные нюансы, скажем так, в разговоре, то, несмотря на то, что мы можем его оформить, я думаю, что подразделение откажется", — объяснил военный.

Также Пашко отметил, что, вероятно, в бригаду не примут тех, кто тесно связан со страной-агрессором, ведь есть вероятность, что такие люди не пройдут внутреннюю проверку Службы безопасности Украины.

Боец добавил, что в общем иностранцы имеют полное право присоединиться к "Азову", поскольку это разрешено действующим украинским законодательством.

Напомним, что бывший командир "Азова" Максим Жорин отреагировал на заявление Лещенко о среднем возрасте солдата ВСУ.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Реформа телемарафона и телеграмм-каналов — планы Юрчишина на должности Шуфрича - 80x80

Реформа телемарафона и телеграмм-каналов — планы Юрчишина на должности Шуфрича

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

Актуальное по теме