Кого точно не возьмут в "Азов" — боец полка объяснил

Бойцы полка "Азов" под флагами своей бригады. Фото: REUTERS

Офицер полка "Азов" Герой Украины Лев Пашко рассказал, что среди тех, кто защищает Украину от российской агрессии, есть немало выходцев из Беларуси и России. Однако, по его словам, таких бойцов вряд ли могут принять в 12 бригаду специального назначения "Азов" НГУ.

Об этом Лев Пашко рассказал в интервью "Украинской правде".

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По словам Льва Пашко, в "Азов" охотно берут граждан, отвечающих определенным требованиям, необходимым для службы в армии. Однако есть две категории, которые, скорее всего, не смогут служить в 12 бригаде НГУ "Азов".

"Это — сложный вопрос. Если на собеседовании мы видим, что человек из России или Беларуси, и есть определенные нюансы, скажем так, в разговоре, то, несмотря на то, что мы можем его оформить, я думаю, что подразделение откажется", — объяснил военный.

Также Пашко отметил, что, вероятно, в бригаду не примут тех, кто тесно связан со страной-агрессором, ведь есть вероятность, что такие люди не пройдут внутреннюю проверку Службы безопасности Украины.

Боец добавил, что в общем иностранцы имеют полное право присоединиться к "Азову", поскольку это разрешено действующим украинским законодательством.

Напомним, что бывший командир "Азова" Максим Жорин отреагировал на заявление Лещенко о среднем возрасте солдата ВСУ.