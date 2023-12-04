Азов ищет специалистов в службе обеспечения — какие преимущества обещают

Бойцы полка "Азов" со своим фронтовым багги. Иллюстративное фото: УНИАН

Военнослужащие 12-й бригады спецназначения НГУ "Азов" продолжают набирать добровольцев в свои ряды. Полк ищет специалистов в свои службы обеспечения, предлагая собственные перспективы.

Об этом сообщает платформа трудоустройства Work.ua.

Читайте также:

Что обещают в "Азове"

Как отмечается, полк разыскивает мотивированных бойцов, медработников и специалистов в службы обеспечения. При этом указано, что предварительный боевой опыт и служба в армии не обязательны.

Что обещает полк "Азов" собственным рекрутам:

Денежное пособие и его рост в зависимости от выслуги лет, воинского звания и должности;

Бесплатная медпомощь военнослужащим и членам их семей, медицинское и санаторно-курортное лечение;

Дополнительные выплаты и вознаграждения (денежная помощь для оздоровления, для решения соцвопросов, стартовая помощь при переезде на новое место службы, надбавки и премирования за выполнение особо важных задач или работы с повышенным риском);

получение высшего образования в военных ВУЗах во время службы бесплатно или на льготных правах;

Ежегодный отпуск, растущий за счет выслуги лет;

Предоставление служебного жилья при его наличии или официальная оплата надлежащих жилых помещений на срок найма;

Право на получение жилья за государственный счет;

Кроме общего страхового стажа, служба засчитывается в стаж пребывания на госслужбе;

Возможность строить карьеру военного в пределах своих умений, образования, должностных требований и имеющихся вакансий, специальность, подразделение, место прохождения службы;

Право на пенсионный уход после 25 лет календарной службы, в том числе — по смешанному с гражданским стажем;

Первоочередная льгота детям военнослужащих на время зачисления в дошкольные и общеобразовательные учреждения, оздоровительные лагеря, средние профессиональные и высшие учебные заведения военной специализации;

Один месяц службы за полтора для военнослужащих подразделения спецназначения;

Соответствующие льготы после получения статуса УБД.

В полку добавляют, что благодаря предлагаемым условиям гражданская профессия может легко стать первой военной специальностью.

Напомним, что сейчас полк предлагает немало вакансий, в которых суммы выплат доходят до 125 тысяч гривен. Также в "Азове" объяснили, кто вряд ли сможет попасть в ряды полка.