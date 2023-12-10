В СБУ показали, як спецпризначенці ювелірно ліквідовують російських окупантів

Знищення російського окупанта. Фото: скриншот з відео

Спецпризначенці СБУ продовжують ліквідовувати російських окупантів на полі бою. Цього разу відзначилися оператори ударних дронів Центру спецоперацій "А".

Відповідне відео опублікувала пресслужба СБУ.

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"Спецпризначенці СБУ допомогли росіянам "параскінуть мазгамі". Цього разу в адвент-календарі гарних новин Служби безпеки України на грудень — ювелірна робота операторів ударних дронів Центру спецоперацій "А"", — йдеться у повідомленні.

Скільки окупантів вдалося знищити

Як відомо, протягом двох тижнів вони ліквідували майже 500 загарбників РФ.

Також в СБУ пообіцяли показати "нову порцію" роботи українських спецпризначенців.

Нагадаємо, на передовій триває активна операція 38-ї окремої бригади морської піхоти, яка продовжує завдавати втрати російським окупантам. Цього разу бригадна розвідка успішно знищила дві одиниці ворожої техніки, використовуючи передові FPV-дрони.