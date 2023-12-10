В СБУ показали, як спецпризначенці ювелірно ліквідовують російських окупантів
Спецпризначенці СБУ продовжують ліквідовувати російських окупантів на полі бою. Цього разу відзначилися оператори ударних дронів Центру спецоперацій "А".
Відповідне відео опублікувала пресслужба СБУ.
Точність роботи операторів БпЛА
"Спецпризначенці СБУ допомогли росіянам "параскінуть мазгамі". Цього разу в адвент-календарі гарних новин Служби безпеки України на грудень — ювелірна робота операторів ударних дронів Центру спецоперацій "А"", — йдеться у повідомленні.
Скільки окупантів вдалося знищити
Як відомо, протягом двох тижнів вони ліквідували майже 500 загарбників РФ.
Також в СБУ пообіцяли показати "нову порцію" роботи українських спецпризначенців.
Нагадаємо, на передовій триває активна операція 38-ї окремої бригади морської піхоти, яка продовжує завдавати втрати російським окупантам. Цього разу бригадна розвідка успішно знищила дві одиниці ворожої техніки, використовуючи передові FPV-дрони.
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