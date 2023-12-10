В СБУ показали, как спецназовцы ювелирно ликвидируют российских оккупантов

Уничтожение российского оккупанта. Фото: скриншот с видео

Спецназовцы СБУ продолжают ликвидировать российских оккупантов на поле боя. В этот раз отличились операторы ударных дронов Центра спецопераций "А".

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба СБУ.

Читайте также:

Точность работы операторов БпЛА

"Спецназовцы СБУ помогли россиянам "параскинуть мазгами". На этот раз в адвент-календаре хороших новостей Службы безопасности Украины на декабрь — ювелирная работа операторов ударных дронов Центра спецопераций "А"", — говорится в сообщении.

Сколько оккупантов удалось уничтожить

Как известно, в течение двух недель они ликвидировали около 500 захватчиков РФ.

Также в СБУ пообещали показать "новую порцию" работы украинских спецназовцев.

Напомним, на передовой продолжается активная операция 38-й отдельной бригады морской пехоты, которая продолжает наносить потери российским оккупантам. В этот раз бригадная разведка успешно уничтожила две единицы вражеской техники, используя передовые FPV-дроны.