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В СБУ показали, как спецназовцы ювелирно ликвидируют российских оккупантов

10 декабря 2023 16:20
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В СБУ показали, как спецназовцы ювелирно ликвидируют российских оккупантов
Уничтожение российского оккупанта. Фото: скриншот с видео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Спецназовцы СБУ продолжают ликвидировать российских оккупантов на поле боя. В этот раз отличились операторы ударных дронов Центра спецопераций "А".

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба СБУ.

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"Спецназовцы СБУ помогли россиянам "параскинуть мазгами". На этот раз в адвент-календаре хороших новостей Службы безопасности Украины на декабрь — ювелирная работа операторов ударных дронов Центра спецопераций "А"", — говорится в сообщении.

Сколько оккупантов удалось уничтожить

Как известно, в течение двух недель они ликвидировали около 500 захватчиков РФ.

Также в СБУ пообещали показать "новую порцию" работы украинских спецназовцев.

Напомним, на передовой продолжается активная операция 38-й отдельной бригады морской пехоты, которая продолжает наносить потери российским оккупантам. В этот раз бригадная разведка успешно уничтожила две единицы вражеской техники, используя передовые FPV-дроны.

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