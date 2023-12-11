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Бойцы полка "Азов" уничтожили вражеский танк — военные показали эффектные кадры удара

11 декабря 2023 21:53
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Бойцы полка "Азов" уничтожили вражеский танк — военные показали эффектные кадры удара
Уничтожение вражеского танка. Фото: скриншот из видео полка "Азов"
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Украинские бойцы бригады "Азов" уничтожили российский танк Т-80. Они нанесли удар FPV-дроном.

Об этом сообщили в полку "Азов".

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"Азов" ликвидировали российский танк

Военнослужащие 12-й бригады специального назначения "Азов" ликвидировали вражеский танк противника. Отмечается, что это был танк Т-80. На видео видно, как украинские воины наносят успешный удар по российскому танку и уничтожают его. По информации "Азова", удар производился с FPV-дрона.

Напомним, спецназовцы СБУ продолжают ликвидировать российских оккупантов на поле боя. В этот раз отличились операторы ударных дронов Центра спецопераций "А".

Добавим, на одном из украинских сайтов появилось объявление о вакансии в бригаду "Азов", которая ищет специалистов в батальоны и другие подразделения. В частности, для работы в полку нужны пилоты FPV-дронов. Обещают зарплату в размере от 25 до 125 тысяч гривен с доплатой при условии пребывания в зоне боевых действий.

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