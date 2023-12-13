ВСУ показали блестящие кадры уничтожения оккупантов возле Авдеевки
Оккупационные войска бросили своих солдат на Авдеевское направление без воды и пищи и, несмотря на обморожение, они продолжают наступать. Бойцы Вооруженных сил Украины ликвидируют в колоссальных масштабах вражескую пехоту и их технику.
Об этом сообщили в 47-й отдельной механизированной бригаде.
Уничтожение оккупантов бойцами 47 ОМБр
По информации бойцов 47 ОМБр, возле Авдеевки российское руководство бросило 40 тысяч оккупантов без еды и воды. Они даже с обморожением конечностей продолжают наступать, потому что "своего руководства боятся больше смерти".
"Восполняют потери неэкипированным российским личным составом. Есть случаи, когда шлемы, бронежилеты они снимают с мертвых оккупантов на поле боя. Также захватчики активизировали под Авдеевкой бронетехнику — как старую, так и достаточно новые экземпляры", — написали в 47 ОМБр.
Военнослужащие ВСУ, а именно 47 ОМБр, продолжают ликвидацию врага. На видео видно, как на Авдеевском направлении бойцы уничтожили один за другим русских солдат. Идет ликвидация в больших масштабах личного состава врага и их военной техники.
Напомним, украинские бойцы бригады "Азов" уничтожили российский танк Т-80. Они нанесли удар FPV-дроном.
Добавим, Снайпер контрразведки Службы безопасности Украины Вячеслав Ковальский побил мировой рекорд. Он подстрелил российского оккупанта на расстоянии 3800 метров.
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