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ВСУ показали блестящие кадры уничтожения оккупантов возле Авдеевки

13 декабря 2023 21:33
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
ВСУ показали блестящие кадры уничтожения оккупантов возле Авдеевки
Уничтоженные оккупанты. Фото: скриншот с видео 47 ОМБр
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Оккупационные войска бросили своих солдат на Авдеевское направление без воды и пищи и, несмотря на обморожение, они продолжают наступать. Бойцы Вооруженных сил Украины ликвидируют в колоссальных масштабах вражескую пехоту и их технику.

Об этом сообщили в 47-й отдельной механизированной бригаде.

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Уничтожение оккупантов бойцами 47 ОМБр

По информации бойцов 47 ОМБр, возле Авдеевки российское руководство бросило 40 тысяч оккупантов без еды и воды. Они даже с обморожением конечностей продолжают наступать, потому что "своего руководства боятся больше смерти".

"Восполняют потери неэкипированным российским личным составом. Есть случаи, когда шлемы, бронежилеты они снимают с мертвых оккупантов на поле боя. Также захватчики активизировали под Авдеевкой бронетехнику — как старую, так и достаточно новые экземпляры", — написали в 47 ОМБр.

Военнослужащие ВСУ, а именно 47 ОМБр, продолжают ликвидацию врага. На видео видно, как на Авдеевском направлении бойцы уничтожили один за другим русских солдат. Идет ликвидация в больших масштабах личного состава врага и их военной техники.

Напомним, украинские бойцы бригады "Азов" уничтожили российский танк Т-80. Они нанесли удар FPV-дроном.

Добавим, Снайпер контрразведки Службы безопасности Украины Вячеслав Ковальский побил мировой рекорд. Он подстрелил российского оккупанта на расстоянии 3800 метров.

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