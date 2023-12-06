Новий рекорд від українського снайпера — у мережі показали ефектні кадри пострілу

Постріл снайпера по окупанту. Фото: скриншот з відео Militarnyi Videonews Militarnyi Videonews

Снайпер контррозвідки Служби безпеки України В'ячеслав Ковальський побив світовий рекорд. Він підстрелив російського окупанта на відстані 3800 метрів.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Український снайпер побив світовий рекорд

Зазначається, що Ковальський побив світовий рекорд вистріливши у ворожого солдата на відстані у 3800 метрів. Постріл було здійснено 18 листопада. За даними видання відомо, що Ковальський у минулому бізнесмен та стрілець-спортсмен, йому 58 років. Однак зараз чоловік працює снайпером у спецслужбах України.

"Разом зі своїм напарником, який розраховував відстань, швидкість вітру та інші параметри, він облаштував позицію на протилежному від російських військових березі Дніпра в Херсонській області. Двоє бійців спостерігали за групами російських військових, які рубали ліс. Прийнявши рішення про постріл напарник В’ячеслава почав вимірювати відстань до солдатів. Він розрахував параметри пострілу, вологість і температуру повітря, які впливають на швидкість польоту кулі", — зазначають у виданні.

Рекордний постріл українського снайпера

На відео видно, що куля цілих дев’ять секунд летіла до окупанта і все ж вбила його.

Як сказав Ковальський, він думає, що куля влучила або у груди, або у зону живота військового РФ. Він додав, що куля була досить великою і летіла дуже швидко, тому у росіянина не було шансів на життя.

"Немає шансів, що він вижив. Я думаю, що росіяни тепер дізнаються, на що здатні українці. Нехай сидять вдома і бояться", — наголосив снайпер.

Попередній рекорд снайперського пострілу

Раніше, у 2017 році снайпер з Канади поставив рекорд пострілу. Чоловік працював у підрозділі Joint Task Force 2 і він уразив свого противника на відстані близько 3500 м з гвинтівки McMillan.

Нагадаємо, оператори дронів одеської 11 бригади НГУ знищили частину новітнього зенітно-ракетного комплексу С-350. Відомо, що ЗРК "Витязь" виробляється у РФ у малих кількостях та досить коштовний.

Додамо, у Криму сталася чергова ''бавовна''. Служба безпеки України та Генеральне управління розвідки завдали удару по "Морському нефтяному терміналу" у Феодосії, що розташовується у тимчасово окупованому Криму.