СБУ вразили "Морський нефтяний термінал" у Криму — які наслідки
У Криму сталася чергова ''бавовна''. Служба безпеки України та Генеральне управління розвідки завдали удару по "Морському нефтяному терміналу" у Феодосії, що розташовується у тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляють джерела Новини.LIVE.
Удар по "Морському нефтяному терміналу" у Криму
За інформацією спецслужб, українські безпілотники атакували "Морський нефтяний термінал". Зазначається, що він важливим інфраструктурним об'єктом для росіян, оскільки він забезпечує пальним армію РФ.
Джерела вказують, що сталася успішна атака і дрони влучили по російській цілі. На території терміналу знаходиться 30 резервуарів палива. Відповідно наслідки для РФ є суттєвими.
Нагадаємо, у російській Бурятії вибухнув ще один потяг з пальним. Цей підрив став другим етапом спецоперації Служби безпеки України із виведення з ладу важливої для РФ залізничної магістралі. Її росіяни використовують, зокрема й для військової логістики.
Додамо, у Інституті вивчення війни зазначають, що СБУ причетна до вибуху на російській залізниці у Сибіру. Сталася пожежа у Північномуйському тунелі на перегоні Ітікіт-Окусікан Східно-Сибірської залізниці в Республіці Бурятія в ніч проти 29 листопада.
Також ми писали, що Спецпризначенці СБУ ліквідували російський "музейний експонат" кулемет "Максим". Його та іншу техніку окупантів знищили військовослужбовці Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України.
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