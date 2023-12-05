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СБУ вразили "Морський нефтяний термінал" у Криму — які наслідки

5 грудня 2023 17:49
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
СБУ вразили "Морський нефтяний термінал" у Криму — які наслідки
Дим підіймається у повітря внаслідок вибуху у Криму. Ілюстративне фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Криму сталася чергова ''бавовна''. Служба безпеки України та Генеральне управління розвідки завдали удару по "Морському  нефтяному терміналу" у Феодосії, що розташовується у тимчасово окупованому Криму.  

Про це повідомляють джерела Новини.LIVE.

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Удар по "Морському нефтяному терміналу" у Криму

За інформацією спецслужб, українські безпілотники атакували "Морський нефтяний термінал". Зазначається, що він важливим інфраструктурним об'єктом для росіян, оскільки він забезпечує пальним армію РФ. 

Джерела вказують, що сталася успішна атака і дрони влучили по російській цілі. На території терміналу знаходиться 30 резервуарів палива. Відповідно наслідки для РФ є суттєвими.

Нагадаємо, у російській Бурятії вибухнув ще один потяг з пальним. Цей підрив став другим етапом спецоперації Служби безпеки України із виведення з ладу важливої для РФ залізничної магістралі. Її росіяни використовують, зокрема й для військової логістики.

Додамо, у Інституті вивчення війни зазначають, що СБУ причетна до вибуху на російській залізниці у Сибіру. Сталася пожежа у Північномуйському тунелі на перегоні Ітікіт-Окусікан Східно-Сибірської залізниці в Республіці Бурятія в ніч проти 29 листопада.

Також ми писали, що Спецпризначенці СБУ ліквідували російський "музейний експонат" кулемет "Максим". Його та іншу техніку окупантів знищили військовослужбовці Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України.

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