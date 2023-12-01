В СБУ підтвердили підрив ще одного російського потяга у Бурятії — подробиці

Російський залізничний міст в Бурятії. Фото: Новини.LIVE

У російській Бурятії вибухнув ще один потяг з пальним. Цей підрив став другим етапом спецоперації Служби безпеки України із виведення з ладу важливої для РФ залізничної магістралі. Її росіяни використовують у тому числі й для військової логістики.

Про це повідомляють джерела Новини.LIVE.

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На Байкало-Амурській залізничній магістралі вибухнув ще один потяг з паливом вчора, 30 листопада. За інформацією джерел, це другий етап спецоперації СБУ. Головною метою є виведення з ладу важливої для РФ залізничної магістралі. Її росіяни використовують у тому числі й для військової логістики.

Перший вантажний потяг вибухнув, внаслідок підриву Північномуйського тунелю. Для продовження руху росіяни почали використовувати об'їзний шлях, що проходить через "Чортів міст". Спецслужби України розраховували саме це, адже під час проїзду потяга по цьому високому 35-метровому мосту спрацювали закладені в нього вибухові пристрої.

Наслідки підриву потяга

За даними російських телеграм-каналів, внаслідок підриву загорілось шість цистерн. Чотири з них згоріли повністю, а інші дві — пошкоджені. Для гасіння полум'я на місце прибув пожежний потяг. За попередньою інформацією, паливо розлилося на площі 150 кв. м.

Нагадаємо, російське ЗМІ повідомило затримання десяти потягів на залізниці РФ. За даними видання, два залізничні вагони з дизельним пальним здетонували, а загалом спалахнуло шість залізничних вагонів.

Додамо, у російському місті Брянськ лунали гучні вибухи ввечері 29 листопада. Їх було чутно у районі телецентру, і, ймовірно, відбувся обстріл складу із "шахедами".