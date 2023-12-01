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В СБУ подтвердили подрыв еще одного российского поезда в Бурятии — подробности

1 декабря 2023 11:58
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В СБУ подтвердили подрыв еще одного российского поезда в Бурятии — подробности
Российский железнодорожный мост в Бурятии. Фото: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В российской Бурятии взорвался еще один поезд с топливом. Этот подрыв стал вторым этапом спецоперации Службы безопасности Украины по выводу из строя важной для РФ железнодорожной магистрали. Ее россияне используют, в том числе и для военной логистики.

Об этом сообщают источники Новини.LIVE.

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Очередной подрыв поезда в Бурятии

На Байкало-Амурской железнодорожной магистрали взорвался еще один поезд с топливом вчера, 30 ноября. По информации источников, это второй этап спецоперации СБУ. Главной целью является выведение из строя важной для РФ железнодорожной магистрали. Ее россияне используют, в том числе и для военной логистики.

Первый грузовой поезд взорвался из-за подрыва Северомуйского тоннеля. Для продолжения движения россияне начали использовать объездной путь, проходящий через "Чертов мост". Спецслужбы Украины рассчитывали именно на это, ведь во время проезда поезда по этому высокому 35-метровому мосту сработали заложенные в него взрывные устройства.

Последствия подрыва поезда

По данным российских телеграмм-каналов, в результате подрыва загорелось шесть цистерн. Четыре из них сгорели полностью, а остальные две повреждены. Для тушения пламени на место прибыл пожарный поезд. По предварительной информации, топливо разлилось на площади 150 кв. м.

Напомним, российское СМИ сообщило задержание десяти поездов на железной дороге РФ. По данным издания, два железнодорожных вагона с дизельным топливом детонировали, а всего вспыхнуло шесть железнодорожных вагонов.

Добавим, в российском городе Брянск раздавались громкие взрывы вечером 29 ноября. Их было слышно в районе телецентра, и, вероятно, произошел обстрел склада с "шахедами".

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