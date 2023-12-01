У Сибірі підірвали залізничний шлях між РФ та Китаєм — в ISW розповіли, хто причетний

Залізничний тунель. Ілюстративне фото: google.com

СБУ причетна до вибуху на російській залізниці у Сибірі. Сталася пожежа у Північномуйському тунелі на перегоні Ітікіт-Окусікан Східно-Сибірської залізниці в Республіці Бурятія, в ніч на 29 листопада.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Підрив залізничного тунелю між РФ та Китаєм

Зазначається, що підрив тунелю став причиною збоїв руху потягів на ділянці Східно-Сибірської залізниці, що сполучає Росію і Китай. РЖД і Східно-Сибірська транспортна прокуратура заявили, що затримався вантажний потяг.

У РЖД заявили, що вогонь не перервав рух поїздів, але російське опозиційне видання Baza заявило, що десять потягів затримано. За даними видання, два залізничних вагони з дизельним пальним здетонували, а загалом спалахнуло шість залізничних вагонів.

Північномуйський тунель. Фото: BAZA

За інформацією ISW, українська розвідка зазначила про те, що в рамках операції СБУ на залізниці здетонували чотири вибухові пристрої. Залізнична лінія, яка є єдиною між Росією та Китаєм і використовується для транспортування військових вантажів — "паралізована".

Крім того, одну з російських опозиційних видань заявило, що РФ використовує залізницю для транспортування зброї з Північної Кореї.

Північномуйський тунель. Фото: BAZA

Також в українській розвідці додали, що збої на залізничному сполученні в Росії стають дедалі частішими та викликають серйозні ускладнення з матеріально-технічним забезпеченням через затримки.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Росії оголосило про рішення керівництва країни припинити дію договору про ядерне озброєння з Японією. Це пов'язано з антиросійськими діями уряду Японії.

Додамо, Служба безпеки України заочно засудила до 11 років тюрми пропагандистку з каналу Володимира Соловйова. Йдеться про колаборантку Юлію Лозанову, яка більш відома під псевдонімом Юлія Вітязєва. Наразі вона переховується в Росії.