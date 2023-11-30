Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росія офіційно вийшла з договору про припинення ядерних озброєнь із Японією arrow

Росія офіційно вийшла з договору про припинення ядерних озброєнь із Японією

30 листопада 2023 08:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Росія офіційно вийшла з договору про припинення ядерних озброєнь із Японією
Ядерне озброєння Росії. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністерство закордонних справ Росії оголосило про рішення керівництва країни припинити дію договору про ядерне озброєння з Японією. Це пов'яано з антиросійськими діями уряду Японії.

Про це повідомляє ISW.

Читайте також:

Росія виходить з угоди ядерних озброєнь із Японією

Повідомляється, що ця угода, підписана в 1993 році, припинить свою дію 21 травня 2024 року, через пів року після офіційного повідомлення Росії про її скасування.

Російські ЗМІ повідомили, що прем'єр-міністр Михайло Мішустін підписав документ про закінчення угоди між Росією та Японією.

Своєю чергою японське видання Japan Times вказало, що завдяки цій угоді Японія змогла підтримати демонтаж ядерної зброї, включаючи російські атомні підводні човни.

Чому Росія вийшла з угоди

У заяві МЗС Росії йдеться, що рішення про вихід з угоди було ухвалено на фоні  антиросійських дій уряду Японії, зокрема через японські санкції щодо Росії та збільшення японської військової активності біля кордону з Росією.

Своєю чергою, Japan Times зазначає, що Росія відмовилася від участі у низці інших двосторонніх переговорів та ініціатив після введення Японією санкцій проти Росії слідом за її повномасштабним вторгненням в Україну.

Нагадаємо, що в Оренбурзькій області встановили ще одну стратегічну ядерну ракету. Вона має гіперзвуковий планерний апарат "Авангард".

Також відомо, що в Росії пройшли невдалі випробування балістичних ракет "Ярс" та "Булава". Вони є носіями ядерних боєголовок.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича - 80x80

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Актуальне по темі