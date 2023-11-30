Росія офіційно вийшла з договору про припинення ядерних озброєнь із Японією

Ядерне озброєння Росії. Фото: росЗМІ

Міністерство закордонних справ Росії оголосило про рішення керівництва країни припинити дію договору про ядерне озброєння з Японією. Це пов'яано з антиросійськими діями уряду Японії.

Про це повідомляє ISW.

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Повідомляється, що ця угода, підписана в 1993 році, припинить свою дію 21 травня 2024 року, через пів року після офіційного повідомлення Росії про її скасування.

Російські ЗМІ повідомили, що прем'єр-міністр Михайло Мішустін підписав документ про закінчення угоди між Росією та Японією.

Своєю чергою японське видання Japan Times вказало, що завдяки цій угоді Японія змогла підтримати демонтаж ядерної зброї, включаючи російські атомні підводні човни.

Чому Росія вийшла з угоди

У заяві МЗС Росії йдеться, що рішення про вихід з угоди було ухвалено на фоні антиросійських дій уряду Японії, зокрема через японські санкції щодо Росії та збільшення японської військової активності біля кордону з Росією.

Своєю чергою, Japan Times зазначає, що Росія відмовилася від участі у низці інших двосторонніх переговорів та ініціатив після введення Японією санкцій проти Росії слідом за її повномасштабним вторгненням в Україну.

Нагадаємо, що в Оренбурзькій області встановили ще одну стратегічну ядерну ракету. Вона має гіперзвуковий планерний апарат "Авангард".

Також відомо, що в Росії пройшли невдалі випробування балістичних ракет "Ярс" та "Булава". Вони є носіями ядерних боєголовок.