США, Япония и Южная Корея будут отслеживать пуски ракет КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын проводит проверку ракетных систем. Фото: KCNA

Япония, США и Южная Корея объявили о создании совместной системы для обмена информацией в режиме реального времени касательно баллистических ракет КНДР. Данное сотрудничество будет далее развиваться для улучшения механизмов обнаружения и анализа ракетных запусков.

Об этом сообщает Kyodo.

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Система отслеживания пусков ракет КНДР

В сообщении говорится, что на данный момент США имеют отдельные системы связи с Японией и Южной Кореей для мониторинга ракетных запусков из Северной Кореи. Однако у азиатских союзников до сих пор не было согласованного механизма для мгновенного обмена подобной информацией.

В контексте усиления трехстороннего взаимодействия, особенно в свете частых ракетных испытаний Пхеньяном, лидеры трех стран пришли к соглашению в августе о запуске системы обмена данными о ракетных предупреждениях в реальном времени к концу 2023 года.

Особенности системы отслеживания пусков ракет КНДР

Ожидается, что новая система позволит Японии, США и Южной Корее более эффективно обнаруживать и отслеживать ракеты, запущенные Северной Кореей.

Северная Корея продолжает регулярно тестировать различные ракеты, включая межконтинентальные баллистические ракеты, которые направляются в сторону Японского моря и потенциально могут нести ядерные боеголовки.

В ответ на это, три страны-союзника решили создать совместный мониторинговый центр для более точного контроля за северокорейскими ракетами и их запусками.

Напомним, что в Северной Корее заявили, что отношения страны с РФ будут лишь укрепляться. Там говорят, что США должны свыкнуться с новой реальностью.

Кроме того, Северная Корея увеличивает передачу оружия и боеприпасов в Россию. По состоянию на сегодняшний день КНДР уже доставила в РФ более миллиона артиллерийских снарядов.