США, Японія та Південна Корея відстежуватимуть пуски ракет КНДР

Лідер КНДР Кім Чен Ин проводить перевірку ракетних систем. Фото: KCNA

Японія, США та Південна Корея оголосили про створення спільної системи для обміну інформацією в режимі реального часу щодо балістичних ракет КНДР. Дана співпраця буде розвиватися надалі для поліпшення механізмів виявлення та аналізу ракетних запусків.

Про це повідомляє Kyodo.

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Система відстеження пусків ракет КНДР

У повідомленні йдеться, що на цей час США мають окремі системи зв'язку з Японією та Південною Кореєю для моніторингу ракетних запусків із Північної Кореї. Однак азійські союзники досі не мали узгодженого механізму для миттєвого обміну подібною інформацією.

У контексті посилення тристоронньої взаємодії, особливо у світлі частих ракетних випробувань Пхеньяном, лідери трьох країн дійшли згоди в серпні про запуск системи обміну даними про ракетні попередження в реальному часі до кінця 2023 року.

Особливості системи відстеження пусків ракет КНДР

Очікується, що нова система дозволить Японії, США та Південній Кореї більш ефективно виявляти та відстежувати ракети, запущені Північною Кореєю.

Північна Корея продовжує регулярно тестувати різні ракети, включаючи міжконтинентальні балістичні ракети, які прямують у бік Японського моря та потенційно можуть нести ядерні боєголовки.

У відповідь на це три країни-союзники вирішили створити спільний моніторинговий центр для більш точного контролю за північнокорейськими ракетами та їх запусками.

Нагадаємо, що в Північній Кореї заявили, що відносини країни з РФ лише зміцнюватимуться. Там кажуть, що США мають звикнути до нової реальності.

Крім того, Північна Корея збільшує передачу зброї та боєприпасів до Росії. Станом на сьогодні КНДР вже доставила до РФ понад мільйон артилерійських снарядів.