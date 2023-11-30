Россия официально вышла из договора о прекращении ядерных вооружений с Японией

Ядерное вооружение России. Фото: росСМИ

Министерство иностранных дел России объявило о решении руководства страны прекратить действие договора о ядерном вооружении с Японией. Это связано с антироссийскими действиями правительства Японии.

Об этом сообщает ISW.

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Сообщается, что данное соглашение, подписанное в 1993 году, прекратит свое действие 21 мая 2024 года, спустя полгода после официального уведомления России о его отмене.

Российские СМИ сообщили, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ об окончании соглашения между Россией и Японией.

В свою очередь, японское издание Japan Times указало, что благодаря этому соглашению Япония смогла поддержать демонтаж ядерного оружия, включая российские атомные подводные лодки.

Почему Россия вышла из соглашения

В заявлении МИД России говорится, что решение о выходе из соглашения было принято на фоне антироссийских действий правительства Японии, в том числе из-за японских санкций в отношении России и увеличения японской военной активности у границы с Россией.

В свою очередь, Japan Times отмечает, что Россия отказалась от участия в ряде других двусторонних переговоров и инициатив после введения Японией санкций против России вслед за ее полномасштабным вторжением в Украину.

Напомним, что в Оренбургской области установили еще одну стратегическую ядерную ракету. Она оснащена гиперзвуковым планерным аппаратом "Авангард".

Также известно, что в России прошли неудачные испытания баллистических ракет "Ярс" и "Булава". Они являются носителями ядерных боеголовок.