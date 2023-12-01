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В Сибири взорвали железнодорожный путь между РФ и Китаем — в ISW рассказали, кто причастен

1 декабря 2023 07:59
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Сибири взорвали железнодорожный путь между РФ и Китаем — в ISW рассказали, кто причастен
Железнодорожный тоннель. Иллюстративное фото: google.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

СБУ причастна к взрыву на российской железной дороге в Сибири. Произошел пожар в Северомуйском тоннеле на перегоне Итикит-Окусикан Восточно-Сибирской железной дороги в Республике Бурятия, в ночь на 29 ноября.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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Подрыв железнодорожного тоннеля между РФ и Китаем

Подрыв тоннеля стал причиной сбоев движения поездов на участке Восточно-Сибирской железной дороги, соединяющей Россию и Китай. РЖД и Восточно-Сибирская транспортная прокуратура заявили, что задержался грузовой поезд.

В РЖД заявили, что огонь не прервал движение поездов, но российское оппозиционное издание Baza заявило, что десять поездов задержаны. По данным издания, два железнодорожных вагона с дизельным топливом детонировали, а всего вспыхнуло шесть железнодорожных вагонов.

Северномойский тоннель. Фото: BAZA
Северомуйский тоннель. Фото: BAZA

По информации ISW, украинская разведка отметила, что в рамках операции СБУ на железной дороге детонировали четыре взрывных устройства. Железнодорожная линия, единственная между Россией и Китаем и используемая для транспортировки военных грузов — "парализована".

Кроме того, одно из российских оппозиционных изданий заявило, что РФ использует железную дорогу для транспортировки оружия из Северной Кореи.

Северомойский тоннель
Северомуйский тоннель. Фото: BAZA

Также в украинской разведке добавили, что сбои на железнодорожных путях в России становятся все чаще и вызывают серьезные осложнения с материально-техническим обеспечением из-за задержек.

Напомним, Министерство иностранных дел России объявило о решении руководства страны прекратить действие договора о ядерном вооружении с Японией. Это связано с антироссийскими действиями правительства Японии.

Служба безопасности Украины заочно приговорила к 11 годам тюрьмы пропагандистку из канала Владимира Соловьева. Речь идет о коллаборантке Юлии Лозановой, которая более известна под псевдонимом Юлия Витязева. В настоящее время она скрывается в России.

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