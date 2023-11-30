У Брянську пролунали вибухи — влада заявила про приліт по складу "шахедів"

Вибухи у Брянську. Фото: скриншот з відео Брянский Весник

У російському місті Брянськ лунали гучні вибухи ввечері 29 листопада. Їх було чутно у районі телецентру і, ймовірно, відбувся обстріл складу із "шахедами". Наразі даних щодо постраждалих немає.

Про це повідомляє телеграм-канал Брянский весник.

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Жителі Брянська напередодні чули гучні вибухи у місті, в районі телецентру. За інформацією російських телеграм-каналів, було завдану удару по складу з безпілотниками. Вони вказують, що місто, нібито атакувала українська армія. Однак українська сторона поки що не прокоментувала ці повідомлення.

"У Брянську близько 18:12 стався приліт за складом безпілотників "Герань-2". Жителі міста почули вибухи у районі телецентру. Попередньо склад нібито атакували українські безпілотники. Деталі про руйнування та постраждалих уточнюються", — йдеться у повідомленні російського телеграм-каналу.

Офіційного підтвердження обстрілу немає, так само як і даних щодо постраждалих. Містяни у соцмережах припускають, що, могла спрацювати система ППО або РЕБ.

Атаки на інші міста РФ

Нагадаємо, мер російської столиці Сергій Собянін заявив про атаку ударними безпілотниками передмістя Москви. На місці падіння уламків постраждалих чи руйнувань немає.

У місті Тула, що знаходиться в РФ, пролунало щонайменше п'ять вибухів. Місцеві жителі зафіксували повторний наліт безпілотників.

Додамо, російські пропагандистські ЗМІ заявили, що начебто "дрон ЗСУ" вперше з початку повномасштабного вторгнення влучив у житловий будинок у Тулі. Як стало відомо, він влетів до квартири на 12 поверсі будинку, що розташований на вулиці Хворостухіна.