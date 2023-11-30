В Брянске раздались взрывы — власти заявили о прилете по составу "шахедов"

Взрывы в Брянске. Фото: скриншот с видео Брянский Вестник

В российском городе Брянск раздавались громкие взрывы вечером 29 ноября. Их было слышно в районе телецентра и, вероятно, произошел обстрел склада с "шахедами". Пока данных пострадавших нет.

Об этом сообщает телеграмм-канал Брянский вестник.

Читайте также:

Атака на склад с "шахедами" в Брянске

Жители Брянска накануне слышали громкие взрывы в городе, в районе телецентра. По информации российских телеграмм-каналов, был нанесен удар по складу с беспилотниками. Они указывают, что город, якобы, атаковала украинская армия. Однако украинская сторона пока не прокомментировала эти сообщения.

"В Брянске около 18:12 произошел прилет по составу беспилотников "Герань-2". Жители города услышали взрывы в районе телецентра. Предварительно состав якобы атаковали украинские беспилотники. Детали о разрушениях и пострадавших уточняются", — говорится в сообщении российского телеграмм-канала.

Официального подтверждения обстрела нет, так как и данных пострадавших. Горожане в соцсетях предполагают, что могла сработать система ПВО или РЭБ.

Атаки на другие города РФ

Напомним, мэр российской столицы Сергей Собянин заявил об атаке ударными беспилотниками пригорода Москвы. На месте падения обломков пострадавших или разрушений нет.

В городе Тула, находящемся в РФ, раздалось по меньшей мере пять взрывов. Местные жители зафиксировали повторный налет беспилотников.

Добавим, российские пропагандистские СМИ заявили, что якобы "дрон ВСУ" впервые с начала полномасштабного вторжения попал в жилой дом в Туле. Как стало известно, он влетел в квартиру на 12 этаже дома, расположенного на улице Хворостухина.