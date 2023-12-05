СБУ поразили "Морской нефтяной терминал" в Крыму — какие последствия

Дым поднимается в воздух в результате взрыва в Крыму. Иллюстративное фото: REUTERS

В Крыму произошла очередная ''бавовна''. Служба безопасности Украины и Генеральное управление разведки нанесли удар по "Морскому нефтяному терминалу" в Феодосии, который находится во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщают источники Новини.LIVE.

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Удар по "Морскому нефтяному терминалу" в Крыму

По информации спецслужб, украинские беспилотники атаковали "Морской нефтяной терминал". Отмечается, что он является важным инфраструктурным объектом для россиян, поскольку он обеспечивает топливом армию РФ.

Источники указывают, что произошла успешная атака и дроны попали по российской цели. На территории терминала находится 30 резервуаров топлива. Соответственно последствия для РФ существенны.

Напомним, в российской Бурятии взорвался еще один поезд с горючим. Этот подрыв стал вторым этапом спецоперации Службы безопасности Украины по выведению из строя важной для РФ железнодорожной магистрали. Ее россияне используют, в том числе и для военной логистики.

В Институте изучения войны отмечают, что СБУ причастна к взрыву на российской железной дороге в Сибири. Произошел пожар в Северомуйском тоннеле на перегоне Итикит-Окусикан Восточно-Сибирской железной дороги в Республике Бурятия в ночь на 29 ноября.

Также мы писали, что спецназовцы СБУ ликвидировали российский "музейный экспонат" пулемет "Максим". Его и другую технику оккупантов уничтожили военнослужащие Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины.