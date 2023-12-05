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СБУ поразили "Морской нефтяной терминал" в Крыму — какие последствия

5 декабря 2023 17:49
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
СБУ поразили "Морской нефтяной терминал" в Крыму — какие последствия
Дым поднимается в воздух в результате взрыва в Крыму. Иллюстративное фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Крыму произошла очередная ''бавовна''. Служба безопасности Украины и Генеральное управление разведки нанесли удар по "Морскому нефтяному терминалу" в Феодосии, который находится во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщают источники Новини.LIVE.

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По информации спецслужб, украинские беспилотники атаковали "Морской нефтяной терминал". Отмечается, что он является важным инфраструктурным объектом для россиян, поскольку он обеспечивает топливом армию РФ.

Источники указывают, что произошла успешная атака и дроны попали по российской цели. На территории терминала находится 30 резервуаров топлива. Соответственно последствия для РФ существенны.

Напомним, в российской Бурятии взорвался еще один поезд с горючим. Этот подрыв стал вторым этапом спецоперации Службы безопасности Украины по выведению из строя важной для РФ железнодорожной магистрали. Ее россияне используют, в том числе и для военной логистики.

В Институте изучения войны отмечают, что СБУ причастна к взрыву на российской железной дороге в Сибири. Произошел пожар в Северомуйском тоннеле на перегоне Итикит-Окусикан Восточно-Сибирской железной дороги в Республике Бурятия в ночь на 29 ноября.

Также мы писали, что спецназовцы СБУ ликвидировали российский "музейный экспонат" пулемет "Максим". Его и другую технику оккупантов уничтожили военнослужащие Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины.

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