Новый рекорд от украинского снайпера — в сети показали эффектные кадры выстрела

Выстрел снайпера по оккупанту. Фото: скриншот с видео Militarnyi Videonews Militarnyi Videonews

Снайпер контрразведки Службы безопасности Украины Вячеслав Ковальский побил мировой рекорд. Он подстрелил российского оккупанта на расстоянии 3800 метров.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Украинский снайпер побил мировой рекорд

Отмечается, что Ковальский побил мировой рекорд, выстрелив во вражеского солдата на расстоянии в 3800 метров. Выстрел был произведен 18 ноября. По данным издания известно, что Ковальский в прошлом бизнесмен и стрелок-спортсмен, ему 58 лет. Однако сейчас мужчина работает снайпером в спецслужбах Украины.

"Вместе со своим напарником, который рассчитывал расстояние, скорость ветра и другие параметры, он обустроил позицию на противоположном от российских военных берегу Днепра в Херсонской области. Двое бойцов наблюдали за группами российских военных, которые рубили лес. Приняв решение о выстреле напарник Вячеслава начал измерять расстояние до солдат", — указали в издании.

Рекордный выстрел украинского снайпера

На видео видно, что пуля целых девять секунд летела к оккупанту и все же убила его.

Как сказал Ковальский, он думает, что пуля попала либо в грудь, либо в зону живота военного РФ. Он добавил, что пуля была достаточно большой и летела очень быстро, поэтому у россиянина не было шансов на жизнь.

"Нет шансов, что он выжил. Я думаю, что россияне теперь узнают, на что способны украинцы. Пусть сидят дома и боятся", — подчеркнул снайпер.

Предыдущий рекорд снайперского выстрела

Ранее в 2017 году снайпер из Канады поставил рекорд выстрела. Мужчина работал в подразделении Joint Task Force 2 и он поразил своего противника на расстоянии около 3500 м из винтовки McMillan.

Напомним, операторы дронов одесской 11 бригады НГУ уничтожили часть новейшего зенитно-ракетного комплекса С-350. Известно, что ЗРК "Витязь" производится в РФ в малых количествах и достаточно ценен.

Добавим, в Крыму произошел очередной ''хлопок''. Служба безопасности Украины и Генеральное управление разведки нанесли удар по "Морскому нефтяному терминалу" в Феодосии, который находится во временно оккупированном Крыму.