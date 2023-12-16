Бійці ЦСО "заганяли до смерті" російських солдатів — кадри знищення окупантів

Знищення російського окупанта. Фото: скриншот з відео СБУ

Українські бійці Центру стратегічних операцій "Альфа" Служби безпеки України нищать окупантів на фронті. У СБУ поширили, зняте на дрон, ексклюзивне відео з місця подій.

Про це повідомили в СБУ.

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Спецпризначенці ЦСО "Альфа" СБУ "заганяли до смерті" російських військових. На відео, що поширила СБУ, видно, як бійці спецслужби один за одним ліквідовують солдат армії РФ, завдаючи ударів по них.

"І як би швидко вона не тікала, доставка квитків на "кобзонівський концерт" відбувається чітко за графіком! А наші воїни з Центру спецоперацій "А" дбають, щоб туди потрапив кожен окупант!" — наголосили в СБУ.

Нагадаємо, окупаційні війська кинули своїх солдатів на Авдіївський напрямок без води та їжі, та попри обмороження вони продовжують наступати. Бійці Збройних сил України ліквідовують у колосальних масштабах ворожу піхоту та їх техніку.

Додамо, спецпризначенці СБУ продовжують ліквідовувати російських окупантів на полі бою. Цього разу відзначилися оператори ударних дронів Центру спецоперацій "А".