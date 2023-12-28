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Украинские военные показали ювелирную работу ЗРК "Оса" против вражеского БпЛА

28 декабря 2023 13:31
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Украинские военные показали ювелирную работу ЗРК "Оса" против вражеского БпЛА
Российские беспилотный аппарат. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Работа украинских сил противовоздушной обороны поражает весь цивилизованный мир своей эффективностью. В том числе против беспилотных летательных аппаратов, выпускаемых против Украины российскими агрессорами.

Видео эффектного уничтожения вражеского дрона обнародовал СтратКом ВСУ.

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"Ужалили" насмерть: вражеский БпЛА ликвидировали бойцы расчета ЗРК "Оса" 1129-го зенитного ракетного Белоцерковского полка", — говорится в лаконичном сообщении.

Ранее мы сообщали, что бойцы ВСУ успешно противодействуют агрессии российских войск, нанося им значительный ущерб. Так они показали, как отразили штурм на Купянском направлении.

Напомним, что недавно стало известно о том, что украинские десантники заставили бежать российских оккупантов. Военные смогли достичь успешных результатов благодаря дронам.

Кроме того, украинские защитники устроили зимнее сафари на оккупантов. Это стало возможным благодаря дронам.

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