Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Военные показали уничтожение оккупантов на "перекрестке смерти" под Авдеевкой arrow

Военные показали уничтожение оккупантов на "перекрестке смерти" под Авдеевкой

28 декабря 2023 14:59
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Военные показали уничтожение оккупантов на "перекрестке смерти" под Авдеевкой
Российские оккупанты в камере украинского дрона-камикадзе. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Под Авдеевкой продолжаются жестокие бои. Украинские воины умело используют против вражеской техники и живой силы врага беспилотные летательные аппараты.

Видео с уничтожением вражеских штурмовиков бойцами 53 отдельной штурмовой бригады на своей странице разместил блогер Сергей Стерненко.

Читайте также:

Уничтожение врага под Авдеевкой

"Так выглядит перекресток смерти на Авдеевском направлении. Большинство демилитаризованной техники и живой силы врага — результат работы дронов", — говорится в сообщении.

Блогер добавил, что в результате работы украинских БпЛА успешно уничтожается не только вражеская техника, но и живая сила.

"Здесь уже много уничтоженной российской техники, но свою смерть находят и вражеские штурмовики", — добавил Стерненко.

Ранее мы сообщали, что бойцы ВСУ успешно противодействуют агрессии российских войск, нанося им значительный ущерб. Так они показали, как отразили штурм на Купянском направлении.

Напомним, что недавно стало известно о том, что украинские десантники заставили бежать российских оккупантов. Военные смогли достичь успешных результатов благодаря дронам.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

28 декабря 2023

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

15 декабря 2023

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

15 декабря 2023

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

15 декабря 2023

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

15 декабря 2023
Новость с фото

16:34 С глубин океана возле Антарктиды подняли неизвестное существо, похожее на инопланетное

Актуальное по теме