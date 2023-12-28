Военные показали уничтожение оккупантов на "перекрестке смерти" под Авдеевкой

Российские оккупанты в камере украинского дрона-камикадзе. Фото: скриншот

Под Авдеевкой продолжаются жестокие бои. Украинские воины умело используют против вражеской техники и живой силы врага беспилотные летательные аппараты.

Видео с уничтожением вражеских штурмовиков бойцами 53 отдельной штурмовой бригады на своей странице разместил блогер Сергей Стерненко.

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"Так выглядит перекресток смерти на Авдеевском направлении. Большинство демилитаризованной техники и живой силы врага — результат работы дронов", — говорится в сообщении.

Блогер добавил, что в результате работы украинских БпЛА успешно уничтожается не только вражеская техника, но и живая сила.

"Здесь уже много уничтоженной российской техники, но свою смерть находят и вражеские штурмовики", — добавил Стерненко.

Ранее мы сообщали, что бойцы ВСУ успешно противодействуют агрессии российских войск, нанося им значительный ущерб. Так они показали, как отразили штурм на Купянском направлении.

Напомним, что недавно стало известно о том, что украинские десантники заставили бежать российских оккупантов. Военные смогли достичь успешных результатов благодаря дронам.