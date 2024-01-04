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Ситуация в Авдеевке сложная — Лазуткин рассказал об ударах авиабомбами

4 января 2024 08:38
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Ситуация в Авдеевке крайне сложная - детали
Вооруженные силы Украины. Фото: Геншта ВСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские войска ежедневно несколько раз атакуют Авдеевку, используя управляемые бомбы, что создает крайне высокую опасность. Также в городе очень сложная гуманитарная ситуация. 

Об этом сообщил глава службы по связям с общественностью 47 ОМБр Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

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Ситуация в Авдеевке крайне сложная — детали

Лазуткин сообщил, что в городе сложилась тяжелая гуманитарная обстановка. В настоящий момент функционирует только один магазин, а обстрелы продолжаются.

"Если говорить о том, что переживают гражданские люди, то там работает один магазин, и если говорить о полноценном функционировании инфраструктуры, то понятное дело, что этого нет", — говорит он. 

Несмотря на это, украинское правительство обеспечивает оставшихся жителей лекарствами, водой и продовольствием.

"Медикаменты подвозятся, еда и вода тоже подвозится, но обстрелы продолжаются и в городе опасность очень высокая", — уточнил Лазуткин.

Напомним, что в Вооруженных Силах Украины рассказали о сегодняшней ситуации в Авдеевке Донецкой области. В этот день армия России обстреливала город из артиллерии и минометов.

Напомним, что российские оккупанты непрерывно атакуют Авдеевку Донецкой области. Однако, к сожалению, в городе до сих пор остаются гражданские.

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