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Ситуація в Авдіївці складна — Лазуткін розповів про удари авіабомбами

4 січня 2024 08:38
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Ситуація в Авдіївці дуже складна - деталі
Збройні сили України Фото: Генштаб ЗСУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські війська щодня кілька разів атакують Авдіївку, використовуючи керовані бомби, що створює дуже високу небезпеку. Також у місті дуже складна гуманітарна ситуація.

Про це повідомив голова служби зв'язків із громадськістю 47-ї ОМБр Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

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Лазуткін повідомив, що у місті склалася важка гуманітарна обстановка. Зараз функціонує лише один магазин, а обстріли тривають.

"Якщо говорити про те, що переживають цивільні люди, то там працює один магазин, і якщо говорити про повноцінне функціонування інфраструктури, то, ясна річ, що цього немає", — говорить він.

Попри це, український уряд забезпечує мешканців ліками, водою та продовольством.

"Медикаменти підвозяться, їжа та вода теж підвозяться, але обстріли тривають і в місті небезпека дуже висока", уточнив Лазуткін.

Нагадаємо, що у Збройних силах України розповіли про сьогоднішню ситуацію в Авдіївці на Донеччині. Цього дня армія Росії обстрілювала місто з артилерії та мінометів.

Нагадаємо, що російські окупанти безперервно атакують Авдіївку Донецької області. Однак, на жаль, у місті досі залишаються цивільні.

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