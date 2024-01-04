Оккупанты почти сто раз обстреляли Херсонскую область — есть погибшие
За предыдущие сутки захватчики обстреляли Херсонскую область 97 раз из разного типа вооружения. В результате вражеской атаки погибли два человека.
Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Обстрелы Херсонской области за предыдущие сутки: что известно
Начальник ОВА рассказал, что за минувшие сутки оккупанты 97 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 486 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БпЛА и авиации. По городу Херсон захватчики выпустили 19 снарядов. В результате вражеских атак по мирному населению погибли два человека.
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; учебное заведение в Херсонском районе; территорию предприятия в Бериславе", — говорится в сообщении.
Напомним, что один человек погиб и один получил ранения в результате ракетных ударов россиян по Авдеевке. Всего захватчики выпустили по городу четыре ракеты.
Кроме того, российские войска жестко обстреляли Николаевскую область вечером 3 января и утром 4 января. Так, в результате обстрела Снегиревки есть раненые, среди них ребенок.
Также захватчики нанесли удар по Никополю в Днепропетровской области. В результате обстрела произошло попадание артснарядов по городу. Повреждения и разрушения получила гражданская инфраструктура.
Читайте Новини.LIVE!