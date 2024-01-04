Оккупанты почти сто раз обстреляли Херсонскую область — есть погибшие

Последствия обстрела Херсонской области. Фото (архивное): t.me/olexandrprokudin/2464

За предыдущие сутки захватчики обстреляли Херсонскую область 97 раз из разного типа вооружения. В результате вражеской атаки погибли два человека.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Начальник ОВА рассказал, что за минувшие сутки оккупанты 97 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 486 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БпЛА и авиации. По городу Херсон захватчики выпустили 19 снарядов. В результате вражеских атак по мирному населению погибли два человека.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; учебное заведение в Херсонском районе; территорию предприятия в Бериславе", — говорится в сообщении.

Напомним, что один человек погиб и один получил ранения в результате ракетных ударов россиян по Авдеевке. Всего захватчики выпустили по городу четыре ракеты.

Кроме того, российские войска жестко обстреляли Николаевскую область вечером 3 января и утром 4 января. Так, в результате обстрела Снегиревки есть раненые, среди них ребенок.

Также захватчики нанесли удар по Никополю в Днепропетровской области. В результате обстрела произошло попадание артснарядов по городу. Повреждения и разрушения получила гражданская инфраструктура.