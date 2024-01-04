Ворог з артилерії обстріляв Нікополь на Дніпропетровщині

Руйнування в будинку внаслідок вибуху. Фото: Сергій Лисак / Telegram

Росіяни завдали удару по Нікополю, що на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу сталося влучання артснарядів по місту. Ушкоджень та руйнувань зазнала цивільна інфраструктура.

Про це повідомив Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

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Обстріл Нікополя 4 січня

Як зазначає Лисак, окупанти атакували Нікополь вночі 4 січня. Російські артснаряди поцілили по райцентру.

Внаслідок атаки сталася пожежа в приватному гаражі. Рятувальники успішно загасили вогонь. Загалом ушкодження отримали чотири приватні будинки, три господарські споруди. У місті також побиті газогони. На щастя, постраждалих в результаті обстрілу немає.

"Зачепило лінію електропередач. Без світла залишилися майже 1,5 тисячі родин. Люди цілі", — додав Лисак.

За словами голови Дніпропетровської ОДА, решта територій області не перебували під ударами ворога і там, як пише Лисак, "ніч минула спокійно".

Руйнування в будинку. Фото: Сергій Лисак / Telegram

Вогнеборці гасять пожежу. Фото: Сергій Лисак / Telegram

Палає газогін. Фото: Сергій Лисак / Telegram

Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, російські загарбники здійснили артилерійський обстріл Нікополя на Дніпропетровщині вдень 2 січня. Внаслідок атаки дві людини дістали поранення.

Додамо, російські війська атакували Нікопольщину дронами-камікадзе у неділю, 1 січня. При цьому під час атаки ворог застосував сім ударних дронів.