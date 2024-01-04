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Ворог з артилерії обстріляв Нікополь на Дніпропетровщині

4 січня 2024 08:46
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Ворог з артилерії обстріляв Нікополь на Дніпропетровщині
Руйнування в будинку внаслідок вибуху. Фото: Сергій Лисак / Telegram
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Росіяни завдали удару по Нікополю, що на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу сталося влучання артснарядів по місту. Ушкоджень та руйнувань зазнала цивільна інфраструктура. 

Про це повідомив Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

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Як зазначає Лисак, окупанти атакували Нікополь вночі 4 січня. Російські артснаряди поцілили по райцентру. 

Внаслідок атаки сталася пожежа в приватному гаражі. Рятувальники успішно загасили вогонь. Загалом ушкодження отримали чотири приватні будинки, три господарські споруди. У місті також побиті газогони. На щастя, постраждалих в результаті обстрілу немає.

"Зачепило лінію електропередач. Без світла залишилися майже 1,5 тисячі родин. Люди цілі", — додав Лисак. 

За словами голови Дніпропетровської ОДА, решта територій області не перебували під ударами ворога і там, як пише Лисак, "ніч минула спокійно".

Руйнування в будинку
Руйнування в будинку. Фото: Сергій Лисак / Telegram
Вогнеборці гасять пожежу
Вогнеборці гасять пожежу. Фото: Сергій Лисак / Telegram
палає газогін
Палає газогін. Фото: Сергій Лисак / Telegram
Скриншот допису Лисака
Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, російські загарбники здійснили артилерійський обстріл Нікополя на Дніпропетровщині вдень 2 січня. Внаслідок атаки дві людини дістали поранення.

Додамо, російські війська атакували Нікопольщину дронами-камікадзе у неділю, 1 січня. При цьому під час атаки ворог застосував сім ударних дронів.

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