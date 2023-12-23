Ворог вдарив по Дніпропетровщині артилерією і дронами — фото руйнувань
Російські окупанти протягом доби здійснили чотири обстріли з артилерії по Нікопольщині, що в Дніпропетровській області. Внаслідок ворожих атак постраждав чоловік та цивільна інфраструктура.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
Обстріли Нікополя протягом доби
Зазначається, що крім обстрілів з артилерії ворог також атакував район дев'ятьма дронами-камікадзе. Руйнування сталися у Нікополі, Марганецькій і Покровській сільських громадах. Внаслідок ворожої атаки мінно-вибухову травму отримав 49-річний чоловік. Його з осколковим пораненням госпіталізували до лікарні.
"Пошкоджені два підприємства, адміністративна будівля. Понівечені дев'ять приватних будинків, пʼятиповерхівка, два гаражі, парник, декілька господарських споруд, авто. Побило й інфраструктуру — лінію електропередач та газогін", — зазначив Лисак.
Нагадаємо, під час повітряної тривоги 23 грудня в Дніпропетровській області працювала протиповітряна оборона. Вона приземлила два російські дрони.
Додамо, протягом 20 грудня окупанти завдавали ударів по Дніпропетровській області. Найбільше постраждав Нікополь, там поранено дві людини.
Читайте Новини.LIVE!