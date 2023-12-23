Ворог вдарив по Дніпропетровщині артилерією і дронами — фото руйнувань

Зруйнований будинок внаслідок обстрілу. Фото: Сергій Лисак

Російські окупанти протягом доби здійснили чотири обстріли з артилерії по Нікопольщині, що в Дніпропетровській області. Внаслідок ворожих атак постраждав чоловік та цивільна інфраструктура.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

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Зазначається, що крім обстрілів з артилерії ворог також атакував район дев'ятьма дронами-камікадзе. Руйнування сталися у Нікополі, Марганецькій і Покровській сільських громадах. Внаслідок ворожої атаки мінно-вибухову травму отримав 49-річний чоловік. Його з осколковим пораненням госпіталізували до лікарні.

Руйнування будинку. Фото: Сергій Лисак

Руйнування будинку. Фото: Сергій Лисак

"Пошкоджені два підприємства, адміністративна будівля. Понівечені дев'ять приватних будинків, пʼятиповерхівка, два гаражі, парник, декілька господарських споруд, авто. Побило й інфраструктуру — лінію електропередач та газогін", — зазначив Лисак.

Побите внаслідок обстрілу авто. Фото: Сергій Лисак

Руйнування будинку. Фото: Сергій Лисак

Повідомлення про обстріли. Фото: скриншот допису Лисака

Нагадаємо, під час повітряної тривоги 23 грудня в Дніпропетровській області працювала протиповітряна оборона. Вона приземлила два російські дрони.

Додамо, протягом 20 грудня окупанти завдавали ударів по Дніпропетровській області. Найбільше постраждав Нікополь, там поранено дві людини.